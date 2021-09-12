全球晶片缺貨潮來襲! 晶圓價飆 IC設計業跟漲！ 翰聯SPI NAND晶片看旺！

全球新冠肺炎疫情升溫，導致半導體供貨短缺越發激烈，晶圓代工產能供不應求。日前全球晶圓代工龍頭業者宣告將全面調漲售價，晶片大缺貨、晶片產能不足；在晶片漲價影響下，IC設計產業跟著漲聲響起。台灣IC設計大廠翰聯科技受惠於此波全球晶片缺貨潮，翰聯科技自主開發之SD Card控制IC、SPI NAND IC等晶片產品產能全開，業績將一路旺到2023年。

在5G與AI時代，智慧家電己成為新世代家庭必備的日常生活用品，翰聯科技針對新型智慧家電系統架構，推出高容量SPI閃存控制晶片，內建各種針對NAND Flash的存儲控制專利技術，提供客戶最佳的使用體驗。尤其是在物聯網與移動裝置最重視的耗電量方面，翰聯科技所推出的SPI NAND控制晶片MY6603，使用最新的省電設計技術，較市面上同類型產品節省25%以上的耗電量，廣受客戶的好評。針對不同的閃存相容性方面，MY6603可以選擇是否開啟FTL引擎，可以廣泛搭配不同的閃存品牌。關鍵的閃存管理ECC引擎導入最新的架構，提供完整而有效率的快閃記憶體錯誤偵測與錯誤修復功能、耗損平均技術與壞塊管理，讓產品的使用壽命可以大幅度的延長。翰聯也將持續與國內上市櫃公司緊密合作、溝通此產品開發及製造，持續滿足全球資料中心、伺服器、消費性電子與車聯網等儲存需求。

MY6603在容量上可支援128MB到8GB以上的產品，提供客戶完整而豐富的選擇。同時在讀取與寫入速度使用SPI bus最高速可達200Mhz，超過目前市場主流產品規格，此產品已送至杭州上市公司（央企）驗證中。

翰聯科技自主開發之SD NAND、SPI NAND等晶片產品受惠於此波全球晶片缺貨潮，原有客戶的訂單已排至2023年，帶動翰聯科技業績看旺，翰聯科技展望未來，將擴大公司規模及產量動能。