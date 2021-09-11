冷研碳索館敬師活動，老師九月底前免門票

位於嘉義縣馬稠後園區的「冷研碳索館」，是全台首家以二氧化碳為主題的教學觀光工廠，提供各式體驗與DIY場域。為向辛苦培育學子的教師致敬，特別規劃「敬師」活動，老師們於九月三十日前憑教師證明（限本人），享有入館「免門票優惠」！中秋連續假期皆營業，歡迎蒞臨參訪。

冷研碳索館由具有多年二氧化碳產業應用技術與經驗的冷研科技創立，提供民眾在二氧化碳氣態、固態的各式體驗，除了解碳酸飲料、乾冰保鮮、乾冰煙霧，是二氧化碳氣態與固態的體現外，透過館內教學屏幕的互動學習，進而加深對二氧化碳三相態的記憶。

而從漂浮沐浴球、漸層氣泡飲、魔幻熔岩燈等動手玩科學並發揮巧思的DIY實作課程中可獲取許多新知。館內同時也展示MIT的氣泡機，及結合乾冰特性不用任何化學溶劑就可以更安全與環保地去除各式污垢的專門清洗設備。

館內餐點設計中也巧妙結合二氧化碳特色，如使用天然果汁特調而成的風味氣泡飲、特選德國黑麥芽第一道萃取的麥汁自然釀造的黑麥汁及結合嘉義盛產虱目魚搭配專利二氧化碳擂潰技術製成兼具高蛋白質且無八大添加物的乾冰虱目魚丸。

多位長官參訪全台唯一乾冰瀑布設施（由左至右）：嘉義縣府教發科科長黃媛楟、冷研科技總經理魏毅明、嘉義縣府教育處處長李美華、 嘉義縣民和國小校長劉秀燕。圖／冷研碳索館提供

嘉義縣府教育處處長李美華表示，冷研碳索館蘊藏許多二氧化碳知識，透過體驗與實作能激發孩童有更好的學習效果，是個寓教於樂及放心學習及成長的空間。嘉義縣民和國小校長劉秀燕實際體驗後也認為冷研碳索館是個非常適合教師研習及小朋友戶外教育的場域，歡迎各校師長一同前往體驗。

身為嘉義囝仔的冷研科技總經理魏毅明表示：冷研在嘉義長久扎根，將二氧化碳技術應用到生活與產業中，並配合食藥署111年7月1日起實施的食品級二氧化碳規範，以專槽專車專用提供民眾安心使用的食品級二氧化碳，秉持回饋社會所設立的碳索館的學習場域，希望提供國人不同視角認識二氧化碳，如何在減少「碳排放」同時，也將二氧化碳妥善運用，透過瞭解二氧化碳有利於生活的應用也是循環經濟之體現。

圖／冷研碳索館提供

疫情下，冷研碳索館緊密配合政府各項防疫政策，讓民眾有個安心休閒與學習的場域，歡迎大家一起探索不同層面的二氧化碳知識。

冷研碳索館官網資訊 ：https://www.co2tour.com/

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