精浚科技建造大溪首座工業4.0典範廠 911開工動土

精浚科技(股)公司因應未來的高成長，9月11日擇吉時啟建大溪新廠暨舉行動土典禮，嚴謹配合加強版二級防疫-室內50人、室外100人之規定下，桃園市長鄭文燦親率市政團隊、本次工程營造團隊與金融界夥伴等嘉賓皆蒞場共祈工程順利。大溪新廠預計於2023年第一季~第二季正式啟用、兩廠合一，預估屆時出貨量體較現有一 、二廠總和更增三倍。

精浚科技董事長廖國富動土典禮致辭表示，走過人心惶惶的三級警戒後，於降至二級期間的911動土特別感恩。圖/陳逸格攝

董事長廖國富表示，在走過人心惶惶的三級警戒後，於降至二級期間的911舉行動土別具意義；因為工業4.0的趨勢無視去年以來的疫情影響，仍全球延燒，仰賴大量人力的製造業遭遇阻礙，反使無人工廠的概念備受關注。精浚科技位於大溪的新廠總面積達6500多坪，是標準的智慧製造工廠，所有產品都要經過數位量表全檢驗證，並將所有生產及量測的數據透由智能化系統收集紀錄以利產品品質追溯及生產進度追蹤，由現場機聯網及MES、WMS、SCM、ERP等系統的導入與整合實現產線全面無紙化。

精浚科技於2012年鎖定高端客戶為目標、奠定「高端、利基、長尾」之發展策略，快速打入Global Key Account的國際供應鏈，2018年營業額就超標逾10億台幣。除了傳動元件及生醫科技是營收兩大引擎，精浚亦掌握到奈米等級的致動技術，長期協助固定客戶供應專門的檢測設備給半導體龍頭廠，更超前部署針對先進半導體封裝技術開發鐳射輔助封裝設備，以繼續勝任國內半導體產業護國神山群的幕後推手。

精浚科技董事長廖國富(右)與桃園市長鄭文燦(左)互贈簽名金鏟，祝福未來如鏟金礦般生產順利、瑞氣金條。中為精浚科技總經理吳文濱。圖/陳逸格攝

據精浚科技總經理吳文濱表示看好新事業部成長會較為快速，強調會加重創新產品/技術應用/系統方案的比重，他指出精浚科技將藉由利基型產品的發展，幫助客戶超前優化整體競爭力，進而帶動營收獲利! 並例舉精浚科技以高端奈米致動器，成功打入半導體的設備供應鏈就是典例。他說，這是大中華區唯一能做到奈米級的定位技術應用，可以使用於高精密的設備與儀器中，進行奈米定位，服務於整體自動化系統中；預估除了半導體 ，也將快速被應用在奈米科技、設備、 超精密加工光學系統、 光電與光通訊、生物與醫療等產業領域，後市看俏。

準備鏟土的歷史性一刻。圖/陳逸格攝

本次嘉賓雲集包括：桃園市長鄭文燦親率市政團隊桃園企業聯合會執行長楊文慶、秘書長黃志峯、經發局局長郭裕信、環保局局長呂理德、建築管理處處長邱英哲、經濟發展局招商科/科長簡顯瓔、警察局八德分局局長林樹國，以及本次工程營造團隊與金融界夥伴麗高營造董事長盧送寶、誠泓工程負責人王俊杰、鍾永男建築師事務所鍾永男、國泰綜合證劵董事長莊順裕、國泰世華銀行協理林麗孟與土地銀行士林分行、永豐銀行五股分行、台新銀行環貿金融處代表等。