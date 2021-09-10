太陽能開放第三地進口　恐重創本土供應鏈

原物料、運費大漲，太陽能模組廠報價調漲，引下游系統商不滿，建議政府開放第三地進口，模組業者極力反對，憂心紅色供應鏈低價傾銷惡夢重現，將導致市場供過於求，破壞本土業者生存空間，對台灣經濟與再生能源發展都是一大隱憂。

台灣近年積極發展的離岸風電、水力發電等再生能源，但發電機組製造皆掌握在外商手中，唯有太陽能供應鏈，可由本土業者一手包辦，聯合再生執行長潘文輝指出，無論是何種機座，後續都得面臨長期例行性的維修與保養，以太陽能基本二十年壽命，如開放第三地進口，如未來有問題，恐找不到廠商負責。

假設太陽能板遭遇颱風侵襲，雖僅0.5％模組毀損，但模組間相互串聯，可能造成大規模停電，此時，若有本國模組支援，即可及時修復，保障發電順暢，可避免造成民生問題乃至於更大的經濟損失。

雖第三地進口不設限中國，但潘文輝表示，中國不少模組廠也都有在泰國、馬來西亞、越南及菲律賓等地設廠，聯合再生董事長洪傳獻指出，「就像打架遇到那種不怕死的」形容過去與紅色供應鏈交手的經驗，「開放進口對太陽能產業絕對會造成非常嚴重的問題，台灣已有過一次慘痛教訓，不可重蹈覆轍。」

事實上，面對挾帶中國政府補貼，具成本優勢的紅色供應鏈大舉壓境，各國不同產業都曾吃過苦頭。最初歐洲如德國、西班牙及義大利等國政府，為發展綠能，曾祭出高價買回太陽能電力等獎勵政策，卻都落入中國業者口袋；2009年，各國掀起太陽能產業保護主義，像是「反傾銷」、「在地購買」，但卻已造成本土業者破產倒閉。

今年八月，美國太陽能集團向美國聯邦政府提出請願出，要求調查為躲避關稅，在馬來西亞、越南及泰國等國家設廠生產低價太陽能電池板。潘文輝一再強調，「電力是國安議題，從未有國家會將電力系統交在外人手裡，更遑論有中國太陽能一線影子的第三地模組，若無法掌握核心，我們將永遠受制於人。」

聯合再生能源執行長潘文輝。圖／聯合再生能源提供

潘文輝指出，台灣從輕工業的勞力密集走向資本密集，長久以來，上、中、下游供應鏈精確分工，以半導體為例，從IC設計、製造、封裝到終端產品，各家公司各擅勝場共榮共存；但中國企業缺乏分享觀念，當地不僅是太陽能產業，多數產業皆受國家扶植補貼，具成本優勢，過去低價的紅色供應鏈大舉壓境，各國各產業都曾經吃過苦頭，如今系統廠業者卻要求開放第三地進口，恐怕會讓惡夢重演。 洪傳獻表示，「聯合再生帶有使命感，要讓股東賺錢、與世界共進、打造無碳家園。」製造業能創造大量的就業機會、引領GDP成長，是立國之本，台灣不能沒有製造業，他們有責任要讓帶領台灣的太陽能產業轉型升級，打造無碳家園。