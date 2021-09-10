DATE SUMMIT論壇 暢談數位經濟最新趨勢

由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會主辦的「2021 DATE SUMMIT數位商務大趨勢｜國際匯壇」，將於9月16日至17日於線上舉辦，探索疫情新經濟，包括各種嶄新經濟型態、技術應用與創新商業模式，如何不斷顛覆市場，預測10年後人類面對的新日常，聚焦數位經濟四大前瞻話題：「未來金融」、「創新實驗」、「Beyond 5G-B5G」及「零售虛實整合」，勾勒出未來面貌。

今（2021）年論壇邀集來自全球10國25位的業界菁英領袖暢談數位經濟最新趨勢。開場將由外貿協會董事長黃志芳與晶華飯店董事長潘思亮對談，分享晶華飯店如何以「Think Big but Start Small」的無懼思維，帶領集團度過疫情海嘯。

「未來金融」主題除了探討科技改變支付的「嗶商機」，將由Refinitiv及中華開發接力分享ESG永續經營及數位金融轉型等議題。「創新實驗」主題將就疫情催生出跨產業、開放平台的創意新商模進行討論，並由鴻海推動的電動車聯盟MIH、PINKOI及LINE TAXI分享以動制變的數位轉型之路以及如何打造開放式的產業平台，將臺灣優勢產業於世界舞台發光。

「Beyond 5G-B5G」主題將有CISCO思科、SPEED 3D分享由於5G打破舊有的封閉架構，使得運用AR、VR、網路新應用所打造的metaverse（元宇宙）讓人發現更多可能。「虛實全通路零售」則是探討疫情之下使得虛擬通路的佈局更加重要，並由日本樂天、波蘭allegro等五國的電商平台分享外貿逆勢突圍無邊界的心法。

外貿協會表示，DATE SUMMIT論壇將不只帶領我商探索新冠經濟下的生存之道，更希望能成為大家思考的賦能者，在變化無常的新常態中茁壯，聚焦問題，激發靈感，打破框架，歡迎各界報名預約席次。