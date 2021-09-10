綠色科技全球視訊採購大會 商機看俏

因應國際綠色商品市場快速成長，加上聯合國氣候峰會及碳價格制度等議題激勵，預期各國對再生能源及循環經濟商品與服務的需求將創下新高。經濟部國際貿易局與外貿協會針對創能、儲能、節能等產業，於9月9日及10日辦理「全球綠色科技視訊採購大會」，吸引全球5大洲30國、79位買主，不分晝夜接力洽談，讓我國供應商只要上線就能掌握全球綠能商機。

貿協透露，買主包括大型經銷商、系統商，其中近四分之一買主營業額超過1,000萬美元、更有5家超過8,000 萬美元，如印尼由鐵路信號系統起家的國有企業PT Len Industri，年營業額2.18億美元，自1985年起開拓住宅太陽能系統；還有日本最大規模連鎖家庭電器零售商，山田電機集團參加洽談，欲採購家用雙向充放電解決方案V2H。臺灣方面包含聯合再生能源、興采實業、中興電工等76家我商參與，共進行226場洽談。

全球零時差，共30國逾70位買主參與線上洽談。圖╱貿協提供

貿協表示，國際企業對再生能源採購要求越來越多，例如：愛能受多家買主青睞，菲律賓P商因菲國與臺灣氣候相近，長期遭受颱風的侵襲，欲採購愛能的鋼板型太陽能發電系統，以抵抗極端氣候。在循環經濟端，荷蘭S商指定與新創鉅田潔淨技術洽談，該公司甘蔗吸管獲美國BPI生物可分解認證，S商對於產品的材料十分重視，願意先簽署NDA，若符合當地規範，將有機會採購一個月一萬支吸管，已請鉅田提供吸管報價及每月產能。

能源轉型已經是全球趨勢，再生能源市場呈現穩定成長，此次近半數買主欲採購再生能源及儲能系統服務或商品，包含太陽能模組、住宅用蓄電池、鋰電池、燃料電池、智慧電網系統、電動車充電電池等。全球已有超過290家企業加入RE100計畫，致力使用100%再生能源。未來，臺灣廠商宜積極轉型，深化創儲能技術，將使用綠電納入企業DNA，才能搶占市場空間，成為全球綠色供應鏈重要夥伴。