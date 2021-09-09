台灣國際智慧能源週 12月8日登場

國際半導體產業協會（SEMI）與外貿協會共同主辦的「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」，將於12月8日至10日在臺北南港展覽2館展出。今（2021）年聚焦「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」及「氫能與燃料電池」4大主題，使用近635個攤位，相較去（2020）年成長30%，規模為歷年最大。而在淨零永續的全球趨勢之下，更擴充節能、循環經濟及綠色金融等特色展區，展示臺灣最完整的能源產業經濟體系，4大主題展區搭配再生能源國際論壇，歡迎相關業者登記參觀，掌握「創能」、「儲能」、「節能」商機。

外貿協會秘書長林芳苗表示，推動零碳轉型的發展及導入再生能源的應用，已是各大企業必須面對的關鍵議題，而貿協除致力推動我國對外貿易，並隨時關注碳稅、環保等影響產業出口的相關措施，透過「台灣國際智慧能源週」等相關展會活動，持續推廣再生能源應用，以協助業者無縫接軌國際市場，開拓全球商機。

SEMI台灣區總裁暨全球行銷長曹世綸提及，全球淨零轉型目標勢不可擋，目前已有超過120個國家，提出在2050年之前，達成淨零排放的目標。國際大型品牌商也紛紛加入RE100倡議、響應淨零排放的承諾。為協助再生能源產業率先發展新技術、建立全新運營模式，「台灣國際智慧能源週」即為絕佳平台，盼能助力廠商在新的全球局勢中把握關鍵地位。

今年展覽仍聚集眾多臺灣再生能源產業之指標業者參與展出。力暘能源集團黃志文董事長表示，力暘於屏東縣府光電專區計畫，已成功整合開發及籌設總裝置容量500MW，佔全縣50%，現在也在建置臺南市府陽光電城2.0計畫案，提供開發設計、施工、案場維運一站式整合服務。今年第三年參展，為因應再生能源需求及間歇性發電特色，力暘能源已準備好進軍儲能市場並將於本年度能源週中展示儲能設備。

CIP台灣區董事總經理許乃文指出，CIP已連續三年參加「台灣國際智慧能源週」。隨著綠能議題興起，有愈來愈多的人關切臺灣綠能發展。今年CIP擴大參展規模，結合彰芳西島及中能離岸風場，展示出CIP以堅定的步伐支持臺灣建立起本土產業能量。

聯合再生能源董事長洪傳獻博士提到，政府2025年再生能源發電占比20%的政策目標非常正確，若能落實則對碳排放及能源自主將會有顯著的提升。聯合再生擁有創能及儲能的全方位綠電解決方案，可配合政府的能源政策降低碳排放量及增加綠電供給做出顯著貢獻，並落實綠能永續的目標。

展覽及參觀資訊可至官網（https://www.energytaiwan.com.tw/zh_TW/index.html ）查詢。