科技部產博後計畫培訓博士 協助台灣企業轉型升級

科技部於9月7日上午於臺北張榮發基金會舉辦「產業高階人才培訓計畫」共通培訓課程開訓活動，為協助博士級人才增加職場溝通和專案簡報能力，提升營業秘密和專利技術等知能，展開為期24小時共通培訓課程。

科技部「產業高階人才培訓計畫」自2017年12月啟動，以延攬法人及大學擔任培訓單位，鏈結合作廠商，培訓高階博士人才進入產業，過去3年已培訓1,173人，就業率近8成，成功為產業及博士級高階人才創造雙贏。今年計畫博士參與踴躍，近400名博士報名，預計錄取培訓147位博士級人才，錄取率近4成。

為台灣產業種下轉型升級種子

科技部致力推動「產業高階人才培訓計畫」，遴選國內重要法人及大學擔任培訓單位，結合台灣具有發展潛力的標竿企業，強強聯手並共同培訓優秀博士級人才。奠定在過去3年優異基礎下，今年計畫持續轉型推動4大策略：(1)擴充人文社會：培訓人文社會領域博士占比至少15％(2)促進創新轉型：連結數位經濟相關合作廠商占比至少15％(3)平衡區域發展：雲嘉南高屏合作廠商占比至少20％目標(4)放寬培訓博士資格：培訓12名取得本國學位之優秀外籍人才。

今(110)年計畫已擇優遴選工研院、金屬中心、國研院、農科院、中興大學、成功大學、清華大學、陽明交大及台北醫學大學等9家培訓單位，集結125家合作廠商，共同培訓147位博士級人才，提供加值培訓和產業實務訓練，並協助企業轉型升級。

台灣高科技產業堅強實力奠定基礎於優秀研發人才，人才是產業發展的重要基礎，如何讓產業邁向巔峰，不斷從事研發創新，高階人才是重要一環。鼓勵現場及線上所有博士，跨出學術圈投身產業創新轉型，成為台灣產業種子人才，帶動臺灣產業升級提升競爭力，共同邁向2030台灣願景。