Energy Taiwan 2021 延至 12 月 8 至 10 日南港世貿盛大登場

展覽規模創新高成長30%，助攻台灣淨零轉型全球目標，搶攻綠色兆元商機

SEMI與外貿協會（TAITRA）於今(9)日宣布共同主辦的全台最具指標性能源產業交流平台Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週 改期至12月8至10日，於台北南港展覽館2館盛大登場。為全方位布局再生能源政策、搭建技術交流平台，Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週 展區規劃以「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」四大主題展出，並擴增特色專區與搭配五大再生能源主題國際論壇，邀集業界先進一同掌握再生能源產業趨勢、搶攻綠色兆元商機。

根據工研院最新調研指出，2020年全球太陽光電、風力發電與儲能市場商機，大幅成長近21%，一舉突破2,794億美元；預估到2023年，商機將高達3,412億美元。台灣預計在2025年前建置約27GW的再生能源，將創造24萬個就業機會，商機達2.2兆元台幣。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「全球淨零轉型目標勢不可擋，目前已有超過120個國家，提出了在2050年之前，達成淨零排放的目標。國際大型品牌商也紛紛加入RE100倡議、響應淨零排放的承諾。為協助再生能源產業率先發展新技術、建立全新運營模式，Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週 即為絕佳平台，盼能助力廠商在新的全球局勢中把握關鍵地位。」，外貿協會秘書長林芳苗表示：「推動零碳轉型的發展及導入再生能源的應用，已是各大企業必須面對的關鍵議題，而貿協除致力推動我國對外貿易，並隨時關注碳稅、環保等影響產業出口的相關措施，透過Energy Taiwan台灣國際智慧能源週等相關展會活動，持續推廣再生能源應用，以協助業者無縫接軌國際市場，開拓全球商機。」

萬名業者齊聚交流超前部署再生能源應用，攤位數相較去年超越635攤位

CIP台灣區董事總經理許乃文表示：「CIP已連續三年參加台灣國際智慧能源週。隨著綠能議題興起，有愈來愈多的人關切台灣綠能發展。今年我們擴大參展規模，結合彰芳西島及中能離岸風場，展示出我們以堅定的步伐支持台灣建立起本土產業能量。」。聯合再生能源董事長洪傳獻博士表示：「台灣政府2025年再生能源發電占比20%的政策目標非常正確，若能落實則對碳排放及能源自主將會有顯著的提升。聯合再生擁有創能及儲能的全方位綠電解決方案，可配合政府的能源政策降低碳排放量及增加綠電供給做出顯著貢獻，並落實綠能永續的目標。」。力暘能源集團黃志文董事長表示：「力暘於屏東縣府光電專區計畫，已成功整合開發及籌設總裝置容量500MW，佔全縣50%，現在也在建置台南市府陽光電城2.0計畫案，提供開發設計、施工、案場維運一站式整合服務。今年第三年參展，為因應再生能源需求及間歇性發電特色，力暘能源已準備好進軍儲能市場並將於本年度能源週中展示儲能設備。」

近年來企業對再生能源需求增加，進而帶動再生能源產業發展，透過業者互相合作開發，已成功在台灣擴大了產業生態圈。Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週 展出規模更勝往年，攤位數成長相較去年提升30%，預計將有超越635個攤位齊聚，參展廠商包含聯合再生、力暘、元晶、有成精密、開陽、台電再生能源處、富崴、雲豹、大亞、星能、上緯新能源、沃旭、CIP、海鼎計畫、達德、日立電網、楊德諾、宏華營造、新光鋼鐵、旭東環保科技、立達、盛齊綠能、系統電子等，顯見台灣國際智慧能源週是指標廠商指名參加的國際展會。

擴增新能源、綠色金融服務、綠電採購交易專區，創造完整產業經濟體系

再生能源發展至今，除了前端創能，後端裝置回收也逐步受到重視，Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週 在既有的能源分類之下，新增「新能源」專區，以擴大推廣能源使用效率；同時，因應近年來國際發展趨勢，引導企業重視環境、社會及公司治理（ESG）議題，特別增設「綠色金融服務」與「綠電採購交易」專區，以呼應今年台灣首批綠電交易啟航，提供業界最整合的展示平台，創造完整的能源產業經濟體系。

五大再生能源主題國際論壇，促進再生能源產業國際交流

Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週展覽期間將配合展覽主題，舉行五大再生能源主題論壇「太陽光電高峰論壇」、「國際太陽光電技術論壇」、「離岸風電產業高峰論壇」、「智慧儲能高峰論壇」、「氫能高峰論壇」，邀請國內外知名產業菁英分享最新技術及趨勢，以促進再生能源產業國際交流。Energy Taiwan 2021 台灣國際智慧能源週現正開放報名，展場將遵循並落實中央流行疫情指揮中心防疫規範下執行。