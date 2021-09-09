彰化縣政府致力提升青年AI技能 開辦四班60小時課程全額免費

彰化縣政府致力提升青年AI技能，藉由110年度「提升青年AI工業技能就業計畫」，開辦AI人工智慧、大數據分析、智慧物聯網等四班各60小時課程與企業參訪，於9月8日熱烈展開招生說明會，本年度將全額免費提供18~44歲在地青年參與課程，打造彰化縣產業AI數位轉型競爭力。

根據國發會110年5月發布之「110~112年重點產業人才供需調查及推估報告」，全台21項重點產業中，智慧機械產業年平均就業需求達9000人，人工智慧應用服務人才需求最迫切，數位發展相關職類占所需職業項目超過一半，顯示未來3年內，AI相關工業技能，已成必要之專業。

說明會依相關防疫規定辦理。圖／工業區廠商聯合總會提供

彰化縣政府勞工處柯呈枋處長於9月8日課程招生說明會中表示，「人才是寶」，縣府非常重視人才培育，開辦「提升青年AI工業技能就業計畫」，乃是提供產官學研跨領域的學習平台，今年特別結合中華民國工業區廠商聯合總會於產業界的能量、彰化師範大學的優質師資與場地，一同攜手努力引領縣內青年投入各行各業智慧化、因應時代變化培養創新技術，讓青年透過學習掌握數位經濟脈動，提升專業能力。

執行單位中華民國工業區廠商聯合總會表示，110年開辦「AI人工智慧之深度學習實作與應用班(平日班、假日班)」、「大數據分析平台架構與應用班」、「智慧物聯網實作與應用班」等四班系列課程，各班提供各60小時專業課程與企業參訪，有效培育彰化18-44歲在地青年精進AI人工智慧知識，與大數據分析工具專業能力、物聯網實務技能，並能結合彰化縣內9大工業區業者之徵才需求，提供業界優質人才。

彰化師範大學工學院賴永齡院長亦指出，本次提供的課程內容實務價值極高，適合各行業智慧轉型上的需求，彰師大陳明飛院長、圖資長伍朝欽教授、機電系沈志雄系主任等名師都將親自授課，同樣的課程內容在業界費用高昂，承蒙縣府支持，能讓縣內青年免費上課，實是難得機會。

110年彰化縣政府「提升青年AI工業技能就業計畫」各班將於9月中旬開跑，期透過「職涯高值化、投資數位化、求才技能化」等三化原則，打造彰化縣產業AI數位轉型競爭力，共邀彰化縣青年報名參與課程，名額限，額滿截止。課程資訊及簡章下載網址：https://reurl.cc/W3e4Ee。