工研院舉行電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮 提供百萬獎學金及工作媒合機會

能源轉型帶動產業商機蓬勃發展，產業界對優秀的能源與電力人才需求倍增，工研院號召產學研成立的「電網學校暨人才發展聯盟」，8日舉行第三屆第一次電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮，透過獎學金的頒發，鼓勵更多人才投入電力領域，聯盟成員也提供職場媒合機會，讓優秀人才在產業界發光發熱，為台灣供電穩定盡份心力。

能源產業商機可期，政府持續打造台灣成為「亞洲綠能發展中心」，預計2025年可望創造1兆元的投資額，1.2兆元的產值，創造2萬個就業機會。工研院攜手產學研，成立「電網學校暨人才發展聯盟」，為跨域電力菁英的培育作出貢獻。

「產業要持續增長，優秀人才不可或缺！」工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，2021年極端氣候為人類帶來無數災情與死傷，為了減緩衝擊，「減碳愛地球」成為普世價值，歐洲擬課徵碳關稅、Google及Apple等多家重量級企業加入全球再生能源倡議組識（RE100）行列，承諾未來百分之百使用綠電，世界各國與企業加速朝向淨零碳排目標邁進。

劉文雄表示，面對全球減碳趨勢，對台灣來說，反而提供無限商機，可預見未來許多電力產業創新商業模式將應運而生，單一領域專才已無法滿足需求，急需更多跨領域人才投入。

電網學校暨人才發展聯盟獎學金委員會主委、大同公司總處長林常平表示，獎學金共分為優秀學生獎、優秀專題提案獎、傑出專題成果獎3項，本屆報名人數突破歷史新高，有越來越多優秀人才看好電力產業的前景發展，紛紛加入電力產業的行列。

本屆獎學金頒獎有29人得獎，參選題目涵蓋電力負載預測、儲能、配電故障分析、電力系統檢測等領域，實用價值廣泛，得獎者的優異表現獲得聯盟成員廠商藉由頒獎典禮的機會，直接與得獎者面談，希望他們畢業後直接來上班。未來有了這些優秀學子加入，更能為產業帶來注入新活水。

29名優秀學子獲頒第三屆第一次電網學校暨人才發展聯盟獎學金。圖／工研院提供

成功大學電機系研究所學生李峻耀，是少數擁有跨域能力的專業人才，此次獲頒優秀學生獎學金。李峻耀表示，就讀中山大學時，受到盧展南老師的影響，了解到數據分析必然是一個輔助未來電力系統運作的重要角色，在課務繁忙之餘，跨域選修外系課程統計學，了解數據使用的方法。李峻耀利用統計學能量研究的專題「調頻備轉、即時/補充備轉合理準備量估算」脫穎而出獲獎。期許未來能持續運用深度學習、統計分析等知識，穩固台灣的輔助服務系統發展，幫助供電穩定。

台科大電機系學生張喆皓摘下傑出專題成果獎、優秀專題提案獎雙料大獎。張喆皓表示，當初是因不喜歡寫程式，才選擇電力組，踏入電力領域其實是誤打誤撞，以為就此可跟程式絕緣，沒想到電力業結合資通訊科技已是主流，一樣需要寫程式。張喆皓硬著頭皮持續投入，這次得獎題目「基於卷積神經網路之配電系統故障分類」，就是結合AI人工智慧的軟體程式，在配電系統故障時，可以快速辨別故障位置，提升復原速度。張喆皓計畫繼續攻讀研究所，今年暑假時間，也會到電力相關企業實習，了解產業工作狀況，增加未來職涯就業的能量。

勤益科大電機系學生洪純純，以「高壓避雷器之故障診斷系統開發」專題獲得優秀專題提案獎。身為電力領域少數女性的她，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢，擁有超齡般的國際視野，多次參加國內外重要發明展與競賽，是國際比賽的常勝軍。

洪純純表示，這次獲獎是很大的鼓勵，會將這筆獎金作為出國讀書經費，畢業後希望進入工研院、台電，在最熱愛的電力領域貢獻所學，成長茁壯。

「電網學校暨人才發展聯盟」預告，第三屆第二次獎學金徵件活動即日起跑；由台灣電力與能源工程協會設立的「劉書勝紀念獎」也同步在9月30日前接受報名。該獎邀請產業界推薦35歲以下，在電力系統產業中工作5年以內，具服務熱忱與發展潛力的優秀青年參與，獲獎者將提供10萬元獎金，鼓勵他們持續在電力領域發光發熱，再創產業新猷。

工研院近年成立電網管理與現代化策略辦公室，積極推動跨域的電網管理技術和解決方案外，為了培育人才，也鏈結國內上市公司、離岸風電業者、學研界成立「電網學校暨人才發展聯盟」。

聯盟成員包括大同公司、台灣汽電共生、台灣綜合研究院、亞力電機、和平電廠、東元電機、海龍離岸風電、健格科技、康舒科技、祥正電機、達德能源集團、海鼎風力發電（捷熱能源、安能集團、麥格理綠投資集團）、台灣電力與能源工程協會等，其中有7家廠商提供約80個電力相關職缺，聯盟廣邀電力菁英畢業後能夠加入公司發揮所長，詳情可上各公司網頁查詢。

本屆獎學金得獎名單暨報名詳情可上網查詢。https://college.itri.org.tw/powerschool

劉書勝紀念獎徵件詳情。http://www.tp2e.org.tw/news_page?id=88&category=topnews&colornum=1&menuid=6。