威剛榮摘三大獎桂冠 展現企業經營20年永續發展有成

全球記憶體領導品牌—威剛科技秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，持續透過多元管道落實蜂鳥精神，實踐「以科技為人們創造豐富多彩生活」的企業理念。而致力於促進社會福祉，追求永續發展之正面影響力也在20週年之際，一舉拿下三大國際獎項肯定，包含「亞洲最佳企業雇主獎」、「亞洲企業社會責任獎」、「卓越職場認證」，在在彰顯威剛「貢獻社會，承諾未來」的價值與願景！

威剛董事長陳立白先生表示，「今年是ADATA創立20週年，很榮幸二度獲得『亞洲企業社會責任』與『亞洲最佳企業雇主獎』的殊榮，而『台灣卓越職場認證』更肯定威剛20年來已成功建立了員工與企業間的高度信任。企業是社會的基石，威剛將持續投入資源協助社會發展，並藉由員工發揮所長及自我實現的同時，持續貢獻社會，為大眾的科技生活創造變革，引領社會走向美好未來！」

威剛秉持「任有用之人，育好用之才，展大用之將」的理念，致力於培養多元、現代化的人才，提供職涯中全方面個人發展機會，亦十分重視同仁的感受，傾聽員工聲音和需求，建構溫暖共融職場，獲得同仁高度認同，不僅二度蟬聯「HRAsia亞洲地區最佳幸福職場」更名列「卓越職場認證™」榜單。

陳立白先生認為「正向、主動、積極」的企業文化有益於公司穩健的成長，從創立之初，就帶領全體同仁串聯外部單位，創造多元社會參與機會，包含「永續教育」、「弱勢賦權」、「健康促進」等面向，攜手同仁共創企業價值。自2020年開始，威剛以推展社會共好的正面影響力，連續兩年成功獲得亞洲企業社會責任獎 (Asia Responsible Enterprise Award)肯定，評審單位高度肯定威剛以企業文化及願景為核心基礎，成為推動社會走向美好的火苗。