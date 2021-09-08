加工處建築物施工管理業務考核連續兩年「特優」

經濟部加工出口區管理處持續精進建築物施工管理，今（110）年再度獲得內政部營建署「建築物施工管理業務考核計畫」特設主管機關組「特優」佳績！加工處已連續兩年蟬聯特優，足見科技產業園區內相關施工管理作為值得肯定。

加工處表示，科技產業園區內相關建築管理均採「服務高於管制」、「輔導重於處罰」及「溝通多於審核」等原則，與區內事業多有良好互動，推行建築管理措施時均深入考量現況、研析可能遭遇問題並提出解決方案，適時召開園區宣導協調會議，使區內事業充分了解加工處政策並積極配合執行。

為積極輔導區內事業於施工營造過程符合內政部「強化建築物施工管理作業原則」及建築法有關施工管理法令，加工處於110年度更積極推動多項策進作為，包括﹕提高施工中建築勘驗與工地安全衛生環境維護檢查次數、管理程序及單一窗口便民作業流程…等，以提升加工處施工管理業務之效率。

近年區內半導體相關企業積極於楠梓科技產業園區擴廠，加工處除定期派員至現場查驗、協助解決施工介面問題之外，更委託高雄市建築師公會指派專業建築師至現場提供施工品質管制作業及提高工程進度等具體建議，在各方努力下工程如期如質完成，使區內半導體相關事業能即時投入產能擴大營運規模，帶動國家經濟發展。

加工處指出，未來仍將確實執行施工管理業務考核與落實營造工地施工安全為目標，以增進建築物施工品質、維護公共安全、公共交通及公共衛生，並持續推動施工管理宣導、查核、輔導等三合一策略。