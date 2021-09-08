凌華科技推出邊緣視覺分析軟體開發套件EVA SDK 加速邊緣AI視覺

讓用戶在開發兩周內即可完成AI視覺應用之概念性驗證

邊緣運算解決方案全球領導品牌凌華科技（股票代號：6166）推出邊緣視覺分析軟體EVA SDK，讓用戶可於開發兩周內實現AI機器視覺解決方案之概念驗證。凌華科技EVA SDK包含GUI圖形介面，讓用戶無需使用傳統程式語言即可進行開發，並支援超過10種以上的相機類型和準應用就緒（field-ready）套件，讓用戶以ONNX runtime、TensorRT™ 、 OpenVINO™等工具套件加速AI推論驗證。凌華科技NEON系列 AI智慧相機及 EOS系列 AI視覺系統皆已內建EVA SDK之整合開發環境（IDE），方便用戶進行AI機器視覺專案開發。

凌華科技智能視覺事業中心協理楊家瑋指出，「EVA SDK為使用者統整API架構，讓使用者無需編碼即可建立邊緣AI視覺應用。使用者無需具備高深的人工智慧專業，即可透過即用型套件和圖形介面，透過拖放功能完成推論程式，開發出邊緣AI概念驗證，可加速部署和滿足上市時程。」

凌華科技NEON系列 AI智慧相機及 EOS系列 AI視覺系統皆已內建EVA SDK之整合開發環境（IDE）。圖/凌華提供

凌華科技邊緣視覺分析軟體EVA SDK的優勢

一、讓開發者無需學習相機應用程式介面 (APIs)，並有10款以上的相機多種選擇。二、透過簡化的圖形介面拖放功能，可輕鬆切換影像來源、影像處理調整、及AI模型，縮短用戶開發時間。三、支援檢視功能，完整呈現從影像擷取、影像前處理、到AI推論之每一步驟，讓使用者可輕鬆驗證並除錯，利於加速部署。四、藉由凌華科技驗證過之開源套件確保邊緣AI視覺解決方案之品質。五、幫助用戶實現彈性化與最佳化配置，達到最佳性價比。

AI人工智慧可廣泛地提升企業效益，但開發過程往往需要高深的知識和技能。採用凌華科技EVA SDK可讓用戶無需具備AI 專業即可快速建置AI視覺應用，其中包括應用在安全防護的AI、SOP行為分析、物件偵測、到物件分類，皆是智慧工廠必備，包括半導體、電子產品、汽車製造等行業皆然。

凌華科技進一步提供快速地AI概念驗證套件Fast AI PoC Kit，包括all-in-one之NEON人工智慧相機與鏡頭、線材、IO擴充板等相關配件，以及EVA SDK軟體，幫助客戶大幅縮短整合軟硬體、開發AI概念驗證所需之時間和精力。未來EVA SDK會持續釋出更多參考程式碼，支援更多邊緣AI應用。

凌華科技是工業領域的AI視覺專家，在機器視覺方面有長達25年的經驗，持續供應客戶以應用為導向、業界通用的AI模型，以EVA SDK和其他領先市場之邊緣解決方案幫助設備製造商開發出他們產品所需之運算功能。了解更多有關凌華科技EVA SDK視覺產品，觀看影片了解凌華科技EVA SDK如何加速邊緣視覺概念驗證，觀看影片了解凌華科技EVA SDK如何快速實現AI推論驗證，了解NEON AI智慧相機搭載EVA SDK套件的優勢

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