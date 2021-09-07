貝斯特水務擁獨特微生物及物理技術 真正解決廢污水問題沉痾

貝斯特水務股份有限公司總經理陳榮星博士表示， 現今業界對於廢（污）水處理，不外乎應用物理、化學、生物等三大技術領域，然而絕大部份環工同業對生物處理技術陌生或了解者不多、能實際應用者更是少之又少，僅能做傳統活性污泥法的維持與管控，至於哪些生物菌屬適合處理哪類廢水，則幾乎付之闕如。

有鑑於此，貝斯特水務股份有限公司 (Best Wastewater Treatment) 以微生物（複方菌載體、生物絮凝劑）及物理（鹼性混凝劑）之專業技術為發展主軸，從事客製化廢水處理程序改善服務，期能為業界及環境盡一份心力。

陳榮星博士畢業於國立中央大學環境工程研究所，潛心研究微生物馴養及多孔性材料技術多年，擁有兩項專利、六張甲級合格證照，兼具深厚學養與專業經驗。他指出，貝斯特水務團隊是化工背景起家，深知以投放化學藥劑處理廢污水之方式，除了需投入鉅額建置與操作維護外，為了讓水質達標，反而引起更多潛存環境問題。因此，唯有結合或搭配生物或物理技術，才能真正解決廢污水存在的沉痾。

陳榮星博士表示，看到層出不窮的工廠偷排五顏六色廢水、而被環保單位稽查及重罰的事件，對從事30年廢水處理基層工作的貝斯特水務團隊來說，覺得非常感慨，且認為業界除了少數經營者心存僥倖、不願負起社會責任外，絕大部份業者其實投入鉅額建置廢水處理設備，或投入無止盡的處理藥劑，但水質就是無法達標。此外，檢視之前北北桃水肥大戰的新聞，貝斯特水務團隊更期待各方深思：如能從源頭處理化糞池，將固體物水解排放，就不會衍生社區化糞池水肥無處去的困惱。

貝斯特水務團隊核心幹部均具多年廢污水實務處理經驗，在客戶廢水處理場取水樣，直接在現地做測試、水質檢測，提供評估報告給業者，做軟體製劑、硬體設備的改善，有效執行水處理診斷及客製化解決廢污水疑難雜症。該公司三大核心產品簡介如下。

複方菌載體：同時並存厭氧、好氧、兼氧優勢菌群，對會發酸、發臭、發泡的有機類廢污水，具有非常好的化學需氧量(COD)、氨氮、硝酸鹽氮、油脂、界面活性劑、正磷酸鹽降解及污泥水解效果；搭配相關過濾裝置即能產製成再生水，將水資源充分回收再利用。此產品服務行業涵蓋：食品業、化妝品業、染整業、屠宰業、皮革業、醃製業、畜牧業、水產養殖業、醫院、集合住宅、飯店、餐廳、機關、學校。

投放複方菌載體之實績包括：1. 彰化某食品廠污水處理場，有效降解化學需氧量、氨氮、硝酸鹽氮，降解率分別達到97.26%, 96.59%, 93.59%。2. 雲林某食品廠污水處理場，有效降解化學需氧量、懸浮固體、油脂，降解率分別達到91.79%, 99.05%, 99.15%，強化既有設備處理功能。3. 新竹某化妝品廠廢水處理場，有效降解化學需氧量，降解率達到91.27%，既有之化學混凝浮除設備備而不用。4. 新北某醫院餐廳廢水處理場，有效降解油脂，降解率達到96.95%，增強既有之生物薄膜設備處理效能。5. 彰化某染整廠廢水處理場，有效降解化學需氧量、色度，降解率分別達到99.15%, 97.70%，增強既有設備處理效能。

另兩項核心產品包括：生物絮凝劑：對高色度廢污水有非常好的去除色度能力，搭配相關過濾裝置即能產製成再生水，充分回收再利用。此產品服務行業涵蓋：紡織業、染整業。 鹼性混凝劑：對無機類廢水有非常好的重金屬捕集效果，搭配相關過濾裝置即能產製成再生水，充分回收再利用。此產品服務行業涵蓋：印刷電路板業、電鍍業、表面處理業。