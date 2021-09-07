中鼎集團加入台灣淨零行動聯盟 以核心本業致力全球永續　

響應聯合國及國際2030/50減碳及淨零目標，推動「淨零排放倡議」，由國內20多家企業共同籌組的「台灣淨零行動聯盟」2日舉行成立大會。中鼎集團加入台灣淨零行動聯盟，承諾持續以「最值得信賴的工程服務團隊」，攜手合作夥伴及供應鏈廠商，發揮更大的永續工程影響力，為全球提供兼具品質及環境友善的工程服務，實踐「永續創新綠色工程，友善地球、守護世界」的永續願景。

中鼎集團余俊彥總裁出席「台灣淨零行動聯盟」成立大會，與加入該聯盟的國內外企業共同努力在2030年達成辦公據點零碳排、2050年辦公室及製造據點零碳排的聯盟願景，為全球環境永續善盡心力。

支持產官學研界代表共同響應台灣淨零行動，出席成立大會的副總統賴清德致詞時表示，氣候變遷不單是環保署的問題，是產業、金融共同面對的挑戰，也是全體國人的問題，未來除了將 2050年淨零入法，設下明確目標外，政府還要積極作為、帶動民間研發投資，更與企業一同努力，期盼有更多企業加入聯盟形成一座平台，加速邁向2050年碳中和目標。

副總統賴清德表示，政府要帶動民間研發投資，期盼有更多企業加入聯盟形成一座平台，加速邁向2050年碳中和目標。圖／台灣淨零行動聯盟提供

賴清德強調，台灣的碳排目標不但要明確也要有可行的路徑，要把氣候變遷視為推動綠色成長的動力，公私部門要協力合作，碳中和不是政府或民間能夠獨自解決的議題，良好的夥伴關係是成功的關鍵。

余俊彥表示，中鼎集團以核心本業致力全球永續，面對氣候變遷，除已針對集團總部大樓及全球工地進行溫室氣體盤查，制訂減量與節能目標，更持續創新工程服務，擴大綠色工程技術應用及推動循環經濟，服務範疇涵括：水資源再利用、太陽光電、離岸風電、燃氣複循電廠、廢棄物處理等領域的開發、投資、建廠與營運。

此外，集團所承攬綠色及低碳環保工程，2020年簽約額約達1,090億元，占整體簽約額84％；在建工程金額更自2015年至2020年，大幅成長410％。永續優異積效，除名列全球碳揭露CDP評鑑A-領導等級，並贏得國內外永續相關獎項肯定。

「台灣淨零行動聯盟」由台灣永續能源研究基金會發起成立，聯盟召集人中華民國無任所大使簡又新指出，聯合國宣布全球今年進入紅色警戒，美、歐、中、台都有出現氣候災害，氣候變遷已成為氣候緊急狀態，氣候轉型風險攸關國家未來發展。簡又新呼籲更多企業響應，與政府共同努力、邁向淨零永續未來。