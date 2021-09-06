台灣創新技術博覽會 10月線上展創研成果

由經濟部、科技部、國防部、教育部、衛生福利部、勞動部、行政院農業委員會、國家發展委員會、行政院環境保護署、中央研究院聯合主辦，智慧財產局及工業局策劃，外貿協會及工研院共同執行的「2021台灣創新技術博覽會」，將於10月14日至23日以線上展形式盛大展出。線上展區規劃「發明競賽區」及「三大主題館」，以整合式平台展示各界創研成果，強化線上媒合功能，並於線上舉辦多項主題論壇，跨越時空限制，力促新商機。

其中，「發明競賽區」於9月1日辦理線上說明會，宣佈今年參展、參賽家數達139家，包含國內學研、政府、醫療單位以及新創團隊報名，總計441件創新作品共同角逐最高榮譽「鉑金獎」。主辦單位將於9月30日辦理評審會議、10月13日決賽審查，並於10月20日進行線上頒獎典禮。

外貿協會表示，這次說明會獲來自國立中央大學、臺北醫學大學、馬偕紀念醫院、中華電信研究院、中油綠能所、紡研所、台電、葡萄王生技、兆豐銀行等171位發明代表熱情參與及提問，同時也為創博會發明競賽系列活動揭開序幕。

「發明競賽區」除了國內發明區、學校發明區及周邊服務區，亦設有傑出發明館，展出109年國家發明創作獎43件得獎作品。該展策畫單位-智慧局希望透過舉辦展覽競賽及頒獎活動，鼓勵國人勇於創新發明，提升國家整體競爭力，同時連結國際、創投及金融業，推廣發明人專利產品，協助專利進一步商品化、市場化。

「2021台灣創新技術博覽會」將持續以三大主題館，展示各部會研發成果。「創新領航館」展覽主題聚焦先進醫療、智能製造、智慧生活、數位轉型、國防航太、解密科技寶藏六大主題，展出引領未來三至十年科技發展方向的科研技術，邀請包含英華達、台灣智能、中華電信、中山科學研究院、漢翔、資策會、工研院等產學研機構展出。

「未來科技館」則以「創新台灣同步未來」為展出主軸，聚焦精準健康、太空科技、 AIOT&智慧應用、電子&光電、先進材料&綠能、跨域整合專區，展現台灣在推動六大核心戰略產業之產學合作成果。除了透過數位展示技術外，並有多場線上國際趨勢論壇與主題對談，內容橫跨「數位轉型」、「精準健康」與「太空科技」，邀請國內外產官學研界巨擘與會暢談。

此外，貿協強調，「永續發展館」以「綠色循環，打造零排碳永續家園」為主題，並分為「新農業2.0」、「綠能科技」、「循環經濟」及「安全職場」4大專區，共計133項創新研發技術。