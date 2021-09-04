華艦搶搭WiFi6換機潮 成功整合IC大廠領先技術 預計帶來業績成長

資策會產業情報研究所（MIC）已宣布：5G將帶動WiFi6成為2021年網通產業關鍵趨勢。而隨著5G網路建設逐步推進，最新的WiFi規格「WiFi6」也隨之推出。傳輸範圍中WiFi屬於區域網路，5G屬於無線網路範圍，兩者服務於不同的使用場景，因此在網路密度需求快速上升之下，WiFi6將成為室內網路如體育館、車站、商圈等場所的最佳選擇，在未來10年的應用場景，「室外」對應的即是5G，「室內」對應的即是WiFi6，WiFi6與5G形成相輔相成的關係。

5G/ WiFi6和前一世代（4G/ WiFi 5）不同的是，不但資訊流量比前一世代還快、資訊容納量更大、傳輸的品質也將更好。未來幾年這兩項技術成熟和普及化後，將會衍生更多的應用服務，未來WiFi6將扮演更大的下載角色；根據資策會（ＭＩＣ）的全球WiFi連網裝置出貨量預測，到2022年全球WiFi將會達到37.26億台；另根據思科系統的視覺化網路指數報告，到2020年全球網路數據流量將有51％來自WiFi。在影音、直播、音樂影音串流等多媒體服務，以及工業化4.0、醫療、智慧城市等物聯網對高倍速連網的需求下，將使WiFi無線通訊標準要追求更新和升級，屆時WiFi6將成為市場主流。WiFi6的最高下載速率可達9.6Gbps，可以同時傳輸數據到眾多用戶，最大支援10 Gbps的傳輸速率幾乎相近。

華艦科技正式跨入無線通訊WiFi6領域，整合IC大廠聯發科WiFi6技術，成功開發華艦 AX6000-R WiFi6路由器，預計迎接未來五年WiFi6全球換機潮，此換機潮高達5000億美元市場商機。

華艦AX6000-R WiFi6路由器是一款室內 2×2 雙頻 802.11ax 無線AP，適用於小型商業、辦公、學校、醫院、飯店、運動會場（奧運）、電競、體育館、車站、商圈等需要進行無線覆蓋的室內區域。AX6000-R WiFi6路由器支援 2×2 11ax, 雙頻的最大併發連接速率可以達到 1774Mbps，可以為用戶搭建穩定高速的無線網路。AX6000-R WiFi6路由器 擁有高性能的無線指標 , 可以獲得更大的無線覆蓋區域和更好的穿牆性能。同時，AX6000-R還具有良好的相容性，支援市面上絕大多數無線終端的接入，使用者可以使用各種終端：手機、平板或者筆記型電腦方便的進行連接，進而享受高畫質VR/AR、4K/8K直播。

華艦AX6000-R WiFi6路由器集成了OpenWrt，QSDK開發平臺，並支援 PoE 乙太網路供電和桌面路由器安裝，安裝配置靈活方便。用戶只需要花費很短的時間完成設置，就可以盡情享受WiFi6速度。此WiFi6路由器能夠在-40°C 到 80°C 之間正常工作，將支援全球大部分地區（美國、日韓、歐美及中國等），華艦AX6000-R WiFi6路由器有望在下半年可開始供貨，並可望在年底前陸續貢獻營收，2022年隨客戶拉貨動能提升，占營收比重亦可望逐步帶來業績成長。