優勝奈米「廢鋰電池回收金屬資源」技術　獲TCIA研發獎

優勝奈米科技長期重視環保，提供全球「環境－資源－安全」議題永續解決方案，且專精於綠色化學環保製程研發及系統整合創新，針對廢棄鋰電池急遽爆增問題，開發出關鍵低碳排綠色回收技術，成功於2020年取得台灣專利權，且該技術「廢棄鋰電池回收高價值金屬資源」日前奪下台灣化學產業協會(TCIA)2021產業菁英獎暨產品創新獎卓越研發獎榮銜，受到業界高度矚目。

「廢棄鋰電池回收高價值金屬資源」與榮獲2019年台灣環境資源永續發展研討會最佳論文獎「三元系鋰鈷電池創新綠色回收技術」，整體回收製程具有4大競爭優勢，強調高效率、低成本、安全低碳製程與有價金屬資源回收。

「三元系鋰鈷電池創新綠色回收技術」榮獲2019環境資源永續發展研討會最佳論文獎。圖／優勝奈米科技提供

根據國際能源總署IEA研究顯示，全球2019年電動車數量約為720萬輛，但2030年全球電動車數量預計可達1.4－2.45億輛，成長速度驚人。其中鋰電池所使用的鋰、鈷、鎳、錳等金屬資源，預期用量將大幅成長10至20倍以上，因此當務之急需嚴謹看待如何將鋰電池資源循環利用作妥善回收。

優勝奈米科技總經理許景翔表示，目前全球針對廢棄鋰電池回收，大多採用高溫熔煉、濃硫酸加雙氧水的回收方式，但效率不佳。研發綠色安全的環保鋰電池回收藥劑UW-530，能快速有效回收廢棄鋰電池中的有價金屬資源，相較於現階段多，回收過程快速安全且溫和，並減少大量碳排放、廢水、廢氣及固體廢棄物，保護環境與現場人員安全。

優勝奈米科技攜手台灣大學共同研發金屬資源高值化，打造與上游材料製造連接橋樑，以低碳、安全無毒方式，徹底落實循環經濟和聯合國發展目標，達到SCP永續生產與消費，提升永續經營能力。