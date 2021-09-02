用科普教育、環保循環 戮力實現「有台電真好」

台電再度榮獲「亞洲企業社會責任獎」雙獎肯定

「地方需要有經濟產業才能永續發展。」台電公司副總經理徐造華看到南投日月潭日月湧泉景觀令人驚艷，然而，他認為若沒有水力產業長期對當地環境的維護，日月潭可能沒有如今美麗的湖面，也因此，台電一直期許能讓民眾感受到「有台電真好」的理念經營。

台電公司自1946年成立至今超過四分之三世紀，在發展電力同時，也因為有經濟收益才能做好環境永續。近年來，透過「產業文化路徑」、「科普教育」，「循環經濟」等思維，讓台灣許多美麗景觀被保存下來，如金瓜石「十三層遺址」、核三廠週邊海域的珊瑚⋯⋯等。台電也因此而屢獲國際評比機構肯定，更連續多屆獲得亞洲最高評比的永續獎「亞洲企業社會責任獎（AREA ,Asia Responsible Enterprise Awards）」肯定。

台電繼去（109）年獲得AREA的「社會公益發展獎」及「循環經濟領導獎」雙獎殊榮，今年再以電幻1號所及循環經濟策略藍圖，拿下這兩個獎項肯定。徐造華副總經理說明，台電打造「D/S ONE電幻1號所」展館目的是希望透過向社會大眾傳達科普能源教育來連結台電的品牌價值。

海納創意，展示未來電力生活想像

台電進一步說明，D/S ONE電幻1號所秉持著「綠色、智慧、未來」的核心精神，以國際標竿的高度打造，目標成為國內最重要、最有趣的綠能教育場域，除了靜態展覽，也有互動式的創客平台，藉由開放空間，海納年輕人創意，共享台電平台資源，同時滿足民眾對於未來電力生活的想像。

在「D/S ONE電幻1號所」的互動場域中，台電突破過往單向溝通的方式，轉為透過展示空間、教育活動和展示新能源觀念等溝通方式。徐造華副總經理認為，展示除了具有科普教育意義外，還能做到電力建設溝通的好處，奠定未來國家進行電力建設時的溝通基礎。在這個理念下，「D/S ONE電幻1號所」在今年5月還獲遠見雜誌企業社會責任獎教育推廣組-首獎殊榮。

社會公益不落人後 運動員背後的強大力量

台電同時也大力支持台灣體育發展。今年東京奧運，台灣運動員表現優異，台灣民眾才發現運動員培養背後有著公營機構的支持，台電早在民國35年就成立棒球隊支持體育運動，現今台電已有男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支國內社會甲組球隊。徐造華副總經理說，台電為支持國內運動發展，對六支球隊球員也提供其生涯保障，球員除了是台電員工外，未來退役後也會分派到台電各部門，並輔導相關技能，接軌退役後的工作生涯。

循環概念貫穿發、輸、售電的價值鏈

台電的「循環經濟策略藍圖」則綜合考量「能源」以及「資源」，思考如何提升資源使用效率，更貫穿發電、輸配電、售電的價值鏈，拓展具循環經濟商業模式的可能機會點，並積極對外溝通推廣。例如，研擬六氟化硫（SF6）現地回收排放減量方法，此減量方法通過環保署審查，並且公開適用於其他電力業者，攜手同業減少溫室氣體排放。

徐造華副總經理用一句佛家偈「本來無一物，何處惹塵埃」來形容循環經濟，他提到所謂循環經濟的思維要先從「零」思考，若不做會不會更好呢？若要做，則會從一開始設計時就思考未來十年、二十年可能產生的問題，他舉例，目前台電在發展離岸風電，會從風扇、基座材質去思考其未來回收之可能，因此，台電在啟動「循環經濟藍圖」會有三點思考：一、不要過度設計。二、材料能循環再利用。三、施工過程盡量採自然工法，讓能源可循環再利用。

台電在「循環經濟策略藍圖」中，將退役的設備做成文創商品，如台電技能競賽獎盃即用退役絕緣礙子設計做成的。圖／台電提供

在循環再利用上，台電也透過退役材料循環設計活動，邀請設計師以及對設計、創意、材料有興趣的學生參與，促進台電退役材料與資源之加值再造，如股東會時贈送股東的禮品就是由退役材料製作的隔熱墊；又如台電技能競賽獎盃也是退役絕緣礙子設計做成的。台電為推動落實循環經濟，已逐步建構各類循環經濟商業模式，期待藉由示範推動，啟發相關產業發展循環創新商業模式，助力國內循環經濟轉型，一同邁向永續未來。

台電表示，除持續確保穩定供電，也積極回應國際能源轉型、環境保護、社會公益的趨勢，期許能為臺灣創造更多社會正向循環，不斷提升國家競爭力。（台電廣告）