連兩年獲亞洲企業社會責任獎（AREA）肯定

威剛長期推動全民健康 實現社會共好理念

全球記憶體領導品牌威剛科技繼去年榮獲「亞洲企業社會責任獎(AREA)-社會公益發展奬」肯定後,今年再以針對員工與民眾推展不同的健康促進計畫,推展社會共好的理念,在全亞洲205件入選專案中,榮獲「健康衞生推廣」類別獎項殊榮。

今年是威剛科技創立20週年,在董事長陳立白「取之於社會,用之於社會」的經營理念下,不僅公司經營成效有目共睹,除「亞洲企業社會責任獎」外,更獲「亞洲最佳企業雇主獎」、「卓越職場認證」的肯定,在在彰顯威剛「貢獻社會,承諾未來」的價值與願景!

威剛表示,健康是迎向未來的根基,威剛追求對群眾、地球與經濟發展的健康永續循環,期待為社會引領無限可能的創新未來,落實「以智慧科技為人們創造豐富多彩的智慧生活」願景與價值。

自創始之初,威剛便開始推動內部與外部的健康促進計畫,關注員工與社會的健康。對內總是超前佈署,守護同仁健康與安全;對外,威剛支持國際運動賽事、推廣新世代運動-電競,也致力培育青年產業人才,以形塑美好未來。此外,威剛相信教育是開拓創新未來的種子,打造包含幼童、學齡兒童、青少年以及特殊教育學童的全方位永續教育規劃,為孩童們引領無限可能的未來。

90%員工自豪在威剛工作,入選台灣卓越職場

威剛長期以來重視員工健康與成長,也獲得員工的高度認同。根據卓越職場研究機構(Great Place to Work®)調查,超過90%的員工表示「我會自豪地告訴他人我在威剛工作」、「我們有和其他公司不同的專享福利」、「我對我們為社會所作的貢獻感到滿意」…等滿意公司的回覆,也因此,威剛成功入選台灣卓越職場Great Place to Work)!

威剛科技建構溫暖共融職場,入選台灣卓越職場(Great Place to Work®)。圖/威剛提供

而今年威剛另一個奬項榮耀來自於亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》,威剛在各項評鑑中,以高於業界平均水準的優異分數大放異彩,再度獲選「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia),顯見威剛對同仁的用心關懷,與友善、溫暖的企業文化,獲得內、外部一致之肯定。

打造同仁幸福職場,用科技生活創造變革

陳立白經營公司理念一直秉持「任有用之人,育好用之才,展大用之將」,致力於培養多元、現代化的人才,以「關懷人本、殷實專業」為依歸,廣納人才並鼓勵同仁發揮所長。威剛不僅提供職涯中全方面個人發展機會,同時也十分重視同仁的感受,在公司內部建立許多溝通管道,傾聽員工聲音和需求,盡心打造同仁嚮往的幸福職場。

威剛科技致力打造同仁能發揮所長的快樂職場,再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。圖/威剛提供

陳立白在獲知公司榮獲三大獎後表示,「今年是ADATA創立20週年,很榮幸二度獲得『亞洲企業社會責任』與『亞洲最佳企業雇主獎』的殊榮,而『台灣卓越職場認證™』更肯定威剛20年來已成功建立了員工與企業間的高度信任。企業是社會的基石,威剛將持續投入資源協助社會發展,並藉由員工發揮所長及自我實現的同時,持續貢獻社會,為大眾的科技生活創造變革,引領社會走向美好未來!」