連兩年獲亞洲企業社會責任獎（AREA）肯定

威剛長期推動全民健康 實現社會共好理念

全球記憶體領導品牌威剛科技繼去年榮獲「亞洲企業社會責任獎（AREA）－社會公益發展奬」肯定後，今年再以針對員工與民眾推展不同的健康促進計畫，推展社會共好的理念，在全亞洲205件入選專案中，榮獲「健康衞生推廣」類別獎項殊榮。

今年是威剛科技創立20週年，在董事長陳立白「取之於社會，用之於社會」的經營理念下，不僅公司經營成效有目共睹，除「亞洲企業社會責任獎」外，更獲「亞洲最佳企業雇主獎」、「卓越職場認證」的肯定，在在彰顯威剛「貢獻社會，承諾未來」的價值與願景！

威剛表示，健康是迎向未來的根基，威剛追求對群眾、地球與經濟發展的健康永續循環，期待為社會引領無限可能的創新未來，落實「以智慧科技為人們創造豐富多彩的智慧生活」願景與價值。

自創始之初，威剛便開始推動內部與外部的健康促進計畫，關注員工與社會的健康。對內總是超前佈署，守護同仁健康與安全；對外，威剛支持國際運動賽事、推廣新世代運動-電競，也致力培育青年產業人才，以形塑美好未來。此外，威剛相信教育是開拓創新未來的種子，打造包含幼童、學齡兒童、青少年以及特殊教育學童的全方位永續教育規劃，為孩童們引領無限可能的未來。

90%員工自豪在威剛工作，入選台灣卓越職場

威剛長期以來重視員工健康與成長，也獲得員工的高度認同。根據卓越職場研究機構(Great Place to Work®)調查，超過90%的員工表示「我會自豪地告訴他人我在威剛工作」、「我們有和其他公司不同的專享福利」、「我對我們為社會所作的貢獻感到滿意」…等滿意公司的回覆，也因此，威剛成功入選台灣卓越職場Great Place to Work)！

威剛科技建構溫暖共融職場，入選台灣卓越職場(Great Place to Work®)。圖／威剛提供

而今年威剛另一個奬項榮耀來自於亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》，威剛在各項評鑑中，以高於業界平均水準的優異分數大放異彩，再度獲選「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia），顯見威剛對同仁的用心關懷，與友善、溫暖的企業文化，獲得內、外部一致之肯定。

打造同仁幸福職場，用科技生活創造變革

陳立白經營公司理念一直秉持「任有用之人，育好用之才，展大用之將」，致力於培養多元、現代化的人才，以「關懷人本、殷實專業」為依歸，廣納人才並鼓勵同仁發揮所長。威剛不僅提供職涯中全方面個人發展機會，同時也十分重視同仁的感受，在公司內部建立許多溝通管道，傾聽員工聲音和需求，盡心打造同仁嚮往的幸福職場。

威剛科技致力打造同仁能發揮所長的快樂職場，再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。圖／威剛提供

陳立白在獲知公司榮獲三大獎後表示，「今年是ADATA創立20週年，很榮幸二度獲得『亞洲企業社會責任』與『亞洲最佳企業雇主獎』的殊榮，而『台灣卓越職場認證™』更肯定威剛20年來已成功建立了員工與企業間的高度信任。企業是社會的基石，威剛將持續投入資源協助社會發展，並藉由員工發揮所長及自我實現的同時，持續貢獻社會，為大眾的科技生活創造變革，引領社會走向美好未來！」