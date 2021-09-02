奇美榮獲AREA綠色領導獎

樹電共生！奇美打造綠電、綠樹、綠意共存的療癒電廠

奇美實業落實友善環境、貫徹能源永續發展，持續以具體行動傳達對環境保護的重視，將台南善化的閒置工廠轉型為「奇美綠能園區」，其太陽能裝置容量達15MW，年發電量2000萬度，在「樹電共生」的前提下，園區內更保存超過22,000棵樹，打造為一座工業、生態、景觀平衡的綠能園區，成為台灣首座綠電、綠樹、綠意共存的療癒電廠，年減碳效益達12,000公噸。奇美實業並以奇美綠能園區「樹電共生」的核心理念，獲得2021年亞洲企業社會責任獎(AREA)之綠色領導獎(Green Leadership)肯定。

奇美實業董事長許春華表示，這座「奇美綠能園區」的誕生，充份實踐奇美對環境的永續承諾。為建造全台灣第一座不打擾原始生態的太陽能電廠，透過綠色工法，

預先思考土地返還地球時的生態規劃，太陽能面板基樁混凝土零使用，引進德國鋼樁工法，保留土地原貌，整個園區最大限度的保留樹木及植被並且不鋪設水泥及柏油，雖然增加後續廠區除草、除塵等維運成本，並因此犧牲20％以上的發電效益，奇美仍然堅持不以追求投資報酬率極大化為目標，並充分善用綠色科技，同時降低對自然環境的負擔。

奇美實業長期關注環境與能源議題，綠能園區是奇美綠色工法、循環經濟、兼顧生態等理念的綜合實踐。目前奇美的綠電建置容量已經達22 MW，相當於提供8,100戶家庭全年用電。圖／奇美實業提供

秉持“Clean & Green”綠色願景，奇美持續尋求各種綠色創新方式以減少碳排放。而規劃多時的奇美汽電共生廠已於2020年10月底完成統包工程發包作業，預計於2022年11月完工啟用，年減碳效益可達12萬4千噸，此裝置容量為60MW，每年可發電5億度電，待完成後，連同「奇美綠能園區」太陽能發電廠及奇美廠內屋頂型太陽能裝置，奇美將有80％的用電量，來自自主供給的潔淨能源。奇美實業將繼續在友善環境與能源永續發展之議題上盡最大貢獻與心力，許春華表示，「奇美綠能園區」充份實踐奇美實業對環境的永續承諾，也讓奇美在響應低碳城市與再生能源發展上盡一份心力，推動綠能發展不但是善盡企業社會責任，更是對企業永續競爭力的投資。

綠電、綠樹、綠意，與自然環境共生的最美「療癒電廠」。圖／奇美實業提供

為接軌全球綠色供應鏈，國際品牌大廠對環境保護及對永續的承諾，日趨嚴謹及重視，奇美實業是一家高性能材料公司，研發並製造先進的高分子材料、合成橡膠和特用化學品，因此長期關注環境與能源議題。而奇美綠能園區是奇美「善盡企業社會責任的文化」以及「對永續發展的承諾」的具體實踐之一，通過扮演綠電、減廢、節能等永續相關行動方案的領頭羊，奇美可以確保在未來幾十年中穩定供應合規、先進的高性能材料給予大廠客戶。

奇美為傳達其綠色願景，利用舊建物在園區內重新打造一座以“綠能 & 樹木”為主題的展教館－奇美綠能館，館內包括綠色能源主題介紹、互動遊戲體驗，以及園區樹木生態系的展示。綠能館是奇美推廣CSR理念的重要基地，定期舉辦科普營，讓本地學子能進一步了解綠色能源及永續環境的重要性。

2020奇美科普營在奇美綠能館舉行。圖／奇美實業提供

奇美集團創辦人許文龍曾言「接受大自然的偉大，人自然就謙卑」，與大自然共存的信念一直深植在每個奇美人的心中，因此奇美實業希望透過此綠能園區傳遞奇美的綠色願景，持續推廣綠色能源及永續環境，支持能源轉型，期許奇美實業成為綠能產業發展的典範標竿，與地球上的每一份子一起持續為環境永續A Step Up！