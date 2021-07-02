泰豐輪胎發表聲明　追求永續經營 照顧員工權益 處分中壢廠土地合理合法

美國商務部（DOC）今年5月24日通過對台灣「乘用車與輕卡車」反傾稅終判稅率，有67年歷史的泰豐輪胎廠因同業南港輪胎退出反傾銷稅率之調查，遭課稅率高達101.84％外，也連帶使得泰豐輪胎遭課84.75％稅率，嚴重影響該公司美國市場接單全面性衰退，對營運產生衝擊；為因應公司未來資金需求，追求永續經營、長遠發展，照顧員工權益，更兼顧股東長期利益，泰豐董事會6月15日決議關閉中壢廠。

董事長馬述健強調，中壢關廠目的在改善財務結構，籌措資金，增加研發預算及資本支出，開發非「乘用車(PCR)和輕卡車輪胎(LT)輪胎」之產銷，並支應員工資遣費及退休金。

針對今（2）日泰豐輪胎公司董事南港輪胎公司代表人趙國帥自稱代表超過半數股東至台北地檢署按鈴申告指控該公司董事長馬述健，就泰豐公司董事會決議處分中壢廠土地涉嫌背信云云，泰豐公司認為有對外說明之必要，特別發表相關聲明，以正視聽。

泰豐指出，公司決議處分中壢廠、工商綜合區土地（或泰鑫建設股份有限公司、泰誠開發股份有限公司股權），悉依公司「取得或處分資產處理程序」辦理，並經董事會就參與遴選辦理公開標售作業公司之規模、商譽、過去三年是否具銷售工商綜合區及重劃區之實績及標售方案之完整性等項目，進行加權比重計分評比後，依各董事評分結果決定遴選順位。

泰豐此次遴選全球著名不動產服務廠商辦理本次處分資產公開招標程序，該公司亦要求不動產服務廠商須依公平、公正、公開招標程序辦理，求取公司及全體股東之最大利益。

泰豐強調，該公司與參與遴選廠商素無往來，為求公平，對參加遴選的廠商均提供完全相同資料，有心人放話誤導媒體，誣稱該公司提供不相同資料給二遴選廠商云云，絕非事實。

該公司為還原事實真相，日前發佈重大訊息澄清媒體報導，本次處分資產本公司尚在委託二家以上專業不動產公司鑑價中，待鑑價報告完成，將提董事會討論底價等相關標售條件，媒體報導該公司董事南港輪胎法人代表趙國帥就該公司工商綜合區土地資訊有多處錯誤。此外，媒體報導引用資料來源為「南港輪胎」之戴德梁行等「四家公司估值表」應非鑑價報告資料。泰豐公司合理懷疑有心人故意以不具公信力之表列估值，企圖誤導投資大眾，嚴重傷害公司信譽。

泰豐公司指出，公司處分中壢廠等土地（或泰鑫建設股份有限公司、泰誠開發股份有限公司股權），亦委請專業律師出具法律意見，律師依據公司法第185條規定、相關經濟部函釋及司法實務見解檢視處分資產案，扼要以言，因不發生「財產之轉讓，足以影響公司所營事業之不能成就」之情事（諸多高等法院、最高法院判決案例所認定之基準），毋庸提請股東會決議，「泰豐公司董事會所為處分資產之決議，完全合法正當。」

泰豐公司董事會成員各有多元、專業之背景及獨立性，並非董事長所能左右其意見。而南港輪胎指派董事趙國帥在公司董事會討論時，屢對不同意見董事動輒以提出刑事背信告訴威嚇，又以我國公司法、證券交易法制所無之「看守內閣」說法要求董事們不得作出決議；出發點僅基於南港輪胎之利益，此舉實係違背其擔任泰豐公司董事所應負之忠實義務，絲毫未顧及本公司之營運資金需求、發展規劃，更未顧及長久以來為本公司奉獻之員工權益。

泰豐輪胎指出，公司成立以來極為重視公司治理，更致力本業之永續發展，維護員工及廣大投資人之權益。身為公司董事，南港輪胎指派代表人趙國帥自稱代表公司過半數股東，一再以不實言論扭曲事實，抺黑公司之商譽，甚至以刑事告訴手段威脅公司董事會成員，實已造成司法資源浪費並構成誣告罪。

泰豐公司嚴正呼籲，特定人士勿再以造謠及抹黑等惡劣手段，散佈不實流言，誤導投資大眾，妨害公司穩健經營與長遠發展。

據了解，泰豐公司及董事長將採取法律行動，追究南港輪胎公司及趙國帥誣告、妨害商業信用及名譽等罪責，維護公司清譽。