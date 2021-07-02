居家接軌全球市場 全球華人營銷學院上線

國外疫苗日漸普及，各種創意的線上活動也開始活絡，經濟景氣逐漸復甦。台灣尚未解除警戒，但不少企業主都想趁此時多了解海外市場及產業動態，線上學習平台「全球華人營銷學院」(PMA, Pacific Marketing Academy)應運而生，在家也能掌握國際新知。

「全球華人營銷學院」由好優數位執行長張瑋容創辦，將於 7/12 正式上線。學院放眼國際市場，邀請海內外專業講師，領域橫跨品牌行銷、金融、房產、商業運營、智慧財產權、餐飲等等，包含新加坡知名培訓顧問黃純賢、馬來西亞房產專家張書瑋，以及日本 KAKEI 株式會社董事長林佳慶、荷蘭投資代表等各領域專家。九月預計有更多知名業界代表人物加入講師群。

每位講師皆透過深度訪談及對焦，以嶄新觀點及豐富知識與台灣企業主深入交流。課程主題囊括國際市場概況、各種營銷工具應用、傳產轉型、智財商標、餐飲業數位佈局等。一釋出課表，立刻引發高度詢問，許多企業主都想藉此機會了解海外市場，超前部署商務串連的管道。

線上直播授課 商務交流零距離

為打破學習門檻及建立固定學習的習慣，全球華人營銷學院課程皆以中文授課，每週一、二、三、五早晨 8:00-9:00 以 Zoom 直播方式進行。課程的領域持續增加中，待疫情穩定，也計畫舉辦實體活動，讓講師與學員多方交流，建立華人市場的聯繫管道，挖掘更多商機。