夏季用電高峰至，洛克威爾自動化提出全方位防護解決方案

夏季用電高峰可能導致電壓驟降及瞬間停電，您準備好了嗎？

據台電統計，台灣今年5月起氣溫較往年大幅升高，各地的高溫直接反應出用電需求的大幅度攀升。以往用電高峰多出現在7月盛夏期間，然而今年不到7月，就有七次排入歷年最高用電量前十名。更在5月用電量首破3,800萬瓩大關，刷新歷年用電紀錄。

對製造業廠商來說，用電高峰可能導致電壓驟降及瞬間停電的風險，除了可能造成設備損失，因停機而帶來的經濟損失可能更不可估量。動態壓降補償器 (DySC) 是一項獨特的工業電力品質解決方案，可以避免導致生產線停工及設備毀損的電壓驟降及瞬間停電問題。

動態壓降補償器 (DySC) 的優點及特色有：一、避免停工–防止可能影響生產的短期電壓驟降和電力中斷發生。二、避免設備毀損– 包括電力品質不佳可能導致敏感電子儀器發生暫時和/或長期的損壞。三、可擴充解決方案– 自機器至全廠的全方位防護，含單相和三相產品組合。四、長達 5 秒鐘的穿越時間–大多數電力品質事件都只持續很短時間，而 DySC 解決方案可保護設備免於受到絕大多數這類事件的影響。五、提供 0 伏特防護–DySC 可提供降壓至零的保護。六、無需電池的解決方案– 無需每 3-5 年更換一次電池，利於環保。

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洛克威爾自動化為您提供多種不同規格的DySC解決方案，小至單相500VA，大至三相2MVA，皆有適當產品可選，可根據您的需求選擇最佳應用。 欲瞭解更多DySC解決方案的資訊，請洽 rykuo@ra.rockwell.com 郭先生，助您為機台乃至全廠提供全方位防護。