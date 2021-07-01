貿協攜手數位內容業者在臺灣與國際接軌

為協助臺灣文創業者開拓國際合作商機，同時掌握國際市場採購需求，外貿協會受經濟部國際貿易局委託，於6月30日辦理「2021年臺灣文創產業視訊商務媒合會」。延續5月18日所辦理之「2021年臺灣文創產業視訊商務媒合會」-創意設計及工藝精品場次活動，再度辦理「2021年臺灣文創產業視訊商務媒合會」-數位內容產業場次視訊洽談，協助我國業者藉由數位工具在臺灣與國際買主進行一對一洽談、媒合商機。

臺灣的數位內容（Digital Content）產業泛指「將圖像、字元、影像、語音等資料加以數位化並整合運用之技術、產品或服務」，涵蓋內容、載具、系統平臺及通路等一系列的完整產業鏈。核心產業包含數位遊戲、電腦動畫、數位學習、數位出版、體感科技等。本次視訊洽談透過外貿協會63處駐外單位，洽邀潛在買主與我商透過視訊直接面對面進行媒合洽談。

6月30日的線上媒合洽談會，邀請日本、中國、匈牙利、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼等7國17家買主參加，其中越南知名手機遊戲發行商鎖定與我國遊戲製作發行及IP授權業者進行洽談；匈牙利電競協會針對AR/VR/XR之AI運用尋找臺灣技術合作對象；中國娛樂傳媒想透過視訊尋找臺灣動漫數位內容業者洽談。本次活動臺灣業者報名踴躍，最後依據買主需求共安排與24家臺灣業者進行74場次精準媒合。

延續「2021年臺灣文創產業視訊商務媒合會」-數位內容產業視訊洽談場次活動，貿協近期將組團參加「美國遊戲商務媒合大會」、「臺灣原創IP生態系線上貿訪團」及「日本東京電玩展」等數位內容產業相關推廣活動，並建置「Creative-Design Hub」作為文創產業推廣虛擬平台，強化遊戲產業、IP授權、動畫等廠商創意產品資訊，持續協助臺灣廠商與國際接軌創造商機。