伊雲谷執行長蔡佳宏獲「卓越企業領袖獎」

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦的2021年亞太企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards, APEA）日前公布台灣區得獎名單，企業數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）執行長蔡佳宏先生榮獲的卓越企業領袖獎肯定，為電信與資訊及通訊科技業類別的獲勝者。本次卓越企業獎共有20位來自亞洲8個國家—台灣、馬來西亞、印度、新加坡、汶萊、印尼、菲律賓、泰國的企業家獲獎。

亞太傑出企業獎規劃有5個獎項，宗旨為表揚亞太區具卓越管理領導能力、創新精神、商務成就並帶領企業永續經營，達成良善社會循環的企業與企業家。亞太傑出企業獎於亞太區14個國家和市場舉辦，透過產業專家與市場參與者組成獨立評審團進行分析，評核出入選門檻，再藉證明文件與線上稽核等評選出亞太區的優秀企業。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示：「非常榮幸能夠獲得亞太傑出企業獎的肯定。回到2014年伊雲谷創立之初，​市場上對雲端的認識相當少，即便如此我們仍扮演起雲端傳教士的角色，而今伊雲谷持續用雲端優勢為客戶解決數位轉型的難題，也證明了雲端市場的潛力。我相當感謝伊雲谷的所有合作夥伴與員工，我們一同努力讓伊雲谷在短短幾年實現多項里程碑。未來，伊雲谷也將更重視雲端人才的培育，為社會創造更多的價值。」

伊雲谷從AWS雲端服務起家，至今已成為台灣雲端託管服務商（MSP）的標竿。並陸續與思愛普（SAP）、Salesforce、甲骨文（Oracle）、國家儀器（NI）、微軟（Microsoft）各國際軟硬體龍頭合作，致力於協助客戶達成數位轉型的願景，提供更多元的服務及產品組合。伊雲谷亦持續拓展海外據點，版圖遍及台灣、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等亞太地區及美國；預計於今年下半年將打入越南市場。

伊雲谷以人為本，重視員工自由發展，致力打造共融的職場環境，並提升整體學習風氣， 除技術顧團隊的專業能力外，更鼓勵行銷與財務等各領域人才精進技術，以遊戲化的方式激發各部門對技術的熱情，奠定良好的專業素養。 此外，亦透過雲端教育子品牌eCloudture助學生與業界接軌，建立大專院校雲端種子計畫，透過完善的導師制度及職涯發展規劃，提供專業雲端技術培育。

於企業社會責任上也持續貢獻心力。伊雲谷不僅於日前響應「RE 10×10」，承諾將在2025年。達成10%綠電占比的目標，及從採購設備、執行宣導到控管三大層面著手，推動辦公室環保外，也自主發行中、英二版企業社會責任報告書，積極與利益關係人溝通，持續朝永續發展邁進。