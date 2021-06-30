Vertiv助力提升遠距醫療部署效率

推出Smart Cabinet 2-P單機櫃資料中心解決方案

由於行動智慧科技與通訊技術的蓬勃發展與快速演進，以及一年多來新冠肺炎 (COVID-19) 的影響，醫療照護機構已支援更多的遠距醫療、穿戴式裝置、行動應用程式、感測器與其他工具，來改善病患的照護服務並提升服務的合規性。為此，關鍵數位基礎架構與連續性解決方案全球供應商 Vertiv (NYSE: VRT)推出Vertiv Smart Cabinet 2-P單機櫃資料中心解決方案，協助醫療照護機構滿足市場需求，迅速發展強大基礎架構，以達成網路醫療服務對可靠效能與高可用性的要求，並為病患提供更好的服務體驗。

據 Vertiv 分析指出，在COVID-19流行之前，美國近80%的醫院提供某種程度的遠距醫療服務，但只有8%的消費者曾經使用過這種服務。COVID-19改變了一切。從2019年3月到2020年3月，美國的遠距醫療申請次數增加了4000%以上，COVID-19幾乎在一夜之間創造了新的醫療服務模式。事實上，全球遠距醫療市場預計將大幅增長，到2026年將達到2668億美元，2018年至2026年的複合年增長率(CAGR) 為23.4%。1可以理解的是，大多數醫療機構正在努力跟上這一轉變的步伐。現有的IT系統、基礎架構以及安全和隱私協議，已經由於多元化醫療系統的擴散而顯得捉襟見肘或過時。

「醫療照護機構需要能立即執行的集中式基礎架構，以確保新服務的高可用性，並透過基礎架構提供整合的電力與散熱功能。使用新技術的設備通常位於經過改造的機箱內或公共區域，因此，整合散熱管理機制非常重要，因為唯有如此它才能避免環境風險影響IT系統效能與縮短設備使用年限，」Vertiv台灣總經理侯建州表示。「憑著多年的產業知識與專業能力，Vertiv SmartCabinet 2-P單機櫃資料中心解決方案不但能達到醫療技術的要求，亦可解決在商業與小型辦公室環境中部署新技術時的常見問題，同時還能根據醫療照護機構的特定需求加以調整。」

Vertiv SmartCabinet 2-P單機櫃資料中心解決方案，能解決遠距醫療應用的許多挑戰：

一、採用整合型機架式解決方案，可以部署在讓人員更舒適的空調區，以及沒有門禁管控的地方，例如改造的房間或檢查室。建議的組態包括一個機架以及可以在停電時提供備用電源的 UPS。

二、包含外接式的電池櫃，能增加運作時間，提供更多一層的保護，即使長時間停電時也能保護醫療資料。

三、內含智慧配電裝置，以提供遠端電力管理功能，讓醫療團隊更安心地工作，因為他們可以在遠端重新啟動毫無反應的設備，而不用支付大筆費用派遣技術服務人員到現場。

四、可靠的電源分配與本地和遠端電源監控選項提供快速存取關鍵的電源使用資訊，以評估能源使用趨勢並最大限度地延長正常運作時間。

五、Vertiv SmartCabinet 2-P單機櫃資料中心解決方案也包含序列主控台系統，能提供安全的頻外可見度與控制力。即使醫療服務網路斷線，IT團隊仍可以使用序列主控台存取設備，以持續提供服務，並加速解決問題。當現場的散熱、通風與空調 (HVAC) 系統無法應付IT設備產生的熱時，此解決方案會提供其他可用的散熱建議。使用者也可以透過維修與安裝服務新增保護設備，並提升現場運作效率。

為實現現代化的遠距醫療，醫療照護機構除了必須發展IT能力，確保網路的可靠性、安全性與合規性之外，新興的邊緣運算技術，讓醫療照護機構可就地處理與儲存資料，並透過網路連線提供應用服務，產生近乎即時的分析資訊。Vertiv SmartCabinet 2-P單機櫃資料中心解決方案不但讓醫療照護機構的IT團隊可依其需求配置理想的IT基礎架構，也能因應未來需求及需要解決的問題，新增或替換硬體、配件、軟體與服務，使組織能持續以卓越的服務能力為更多病患提供服務，以及提升組織的獲利能力。

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