台電2021節電活動開跑 公布全國節電冠軍地圖 教你居家節電妙招

台電今(30日)舉辦2021年節電啟動活動，公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，鼓勵疫情期間仍能節電的22個縣市行政區，其中新北市板橋區以全年節電2,772萬度拿下年度節電王。台電表示，去年全國共節電近12億度，因應疫情，今年節電活動首度結合線上教育平台，歡迎民眾宅在家也能一同節電。

台電2021年節電啟動活動，公布年度節電主張「節電‧從我改變」及相關活動推廣，並由台電副總經理王耀庭公布去年全國縣市節電冠軍地圖，分享全民節電成果，現場因應防疫，由新北節電冠軍、板橋區公所主任秘書林今權代表領獎。

台電說明，努力結合多元方式推廣節電，讓節電不只是環保愛地球，也成為一種有個性的生活態度，今年宣傳主軸為「節電‧從我改變」，希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電。

台電2021年節電活動亦首次與教育部「停課不停學」指定平台PaGamO合作，將節電資訊結合有趣遊戲，預計7至9月推出三波節電任務，11月還有節電線上競賽，相關活動資訊請參考活動網站（https://www.savepower.com.tw/）。

因應居家防疫，台電也提供「居家抗夏」節電撇步，建議選用變頻空調，將溫度設於26-28度、搭配循環扇與百葉窗簾等且每2周清洗一次濾網，可加快室內降溫並減少耗能。另外，台電也建議，以快煮壺搭配保溫瓶取代電熱水瓶、調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，都能讓防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。