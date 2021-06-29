全新HPE GreenLake雲端服務登場

協助關鍵工作負載及產業解決方案的應用程式現代化

Hewlett Packard Enterprise(NYSE:HPE)宣布全新的垂直優化HPE GreenLake雲端服務，為企業營運業務所依賴的應用程式和工作負載提供雲端服務體驗。企業內部、邊緣環境或主機代管中心的雲端服務，包括管理電子醫療病歷、財務支付、風險管理、機器學習操作、SAP、Microsoft Azure Stack HCI和Microsoft SQL server、5G Core for Telco、Epic、Splunk等。業界領先的HPE GreenLake邊緣至雲端平台提供混合雲服務，專為關鍵垂直產業和水平工作負載而設計、優化和交付。

不同規模的各企業現都在混合、邊緣至雲端的世界中營運。企業認識到，由於成本、合規性、控制、延遲及安全問題，許多應用程式和工作負載必須留在企業內部或邊緣環境，並期望在資料中心獲得與在公有雲中相同的敏捷性和現代化體驗。資料密集型和高度監管的應用程式，如電子醫療病歷(Electronic Medical Record, EMR)、金融支付和機器學習(Machine Learning, ML)或人工智慧(Artificial Intelligence, AI)操作，通常需要在企業內部或邊緣環境內處理。

「對於為其業務提供動力的產業關鍵工作負載，企業不應該在雲端體驗，或將其應用和資料保存在企業內部的安全性和控制性之間做選擇。 」HPE GreenLake雲端服務業務資深副總裁暨總經理Keith White指出，「從實現全球範圍內的安全支付到在醫院為病人提供高品質的照護，企業不能在性能和彈性方面妥協。這就是為什麼我們在提供針對工作負載的解決方案方面處於業界領先地位，這些解決方案可以提供客戶想要的雲端體驗，無需承擔公有雲相關的成本、風險和複雜性。」

HPE GreenLake雲端平台使企業不僅享有敏捷性和彈性，同時還具備混合環境的可控制性、能見度與操作性能。如今，HPE正大幅擴展HPE GreenLake支援的工作負載和應用範圍，如為SAP和Splunk等關鍵業務應用程式提供一系列特定行業套裝軟體的新雲端服務。

醫療保健

HPE推出適用於管理電子醫療病歷的HPE GreenLake EMR解決方案，為市場領先的Epic應用程式提供需要最高安全性及合規性的關鍵醫療工作負載。這項新雲端服務通過配置驗證、管理服務和雲端體驗，實現靈活性和優質交付。現今，數以百計的醫療保健網路、醫院體系和保險公司都依靠HPE GreenLake雲端平台來提高敏捷性、營運效率和完善患者資訊。

金融服務

對於尋求現代化支付系統體驗的企業，HPE與Lusis共同推出HPE Greenlake for Core Payment Systems。有了這個解決方案，客戶可以在雲端體驗，並從完整的支付解決方案、據交易次數付費、支援零接觸支付的平台和易於維護的合規性中獲益。建立於HPE GreenLake雲端平台的發展動能和市場足跡之上，該平台目前為全球數百家銀行和金融機構提供服務。

「在進軍國際市場的過程中，與HPE的合作一直是我們成長和成功的關鍵因素。」Lusis總裁暨執行長Phillipe Préval表示，「今天，世界上最大的十家銀行中有四家正在使用Lusis支付系統。隨著我們越來越多的客戶尋求雲端功能和服務，無論他們的應用程式和資料在哪裡，HPE GreenLake讓我們能夠向客戶提供我們世界級的支付解決方案，並以服務的形式交付。」

風險管理

HPE GreenLake for Splunk使收集、分析和處理企業的技術基礎設施、安全系統和業務應用產生的資料變得簡單。大多數企業都有太多的資料需要分析，容易出現盲點。HPE GreenLake for Splunk為客戶提供洞察力，以推動營運績效並將合規性風險降到最低。新的雲端服務為客戶提供了混合資產的可視性，並藉由可擴展的風險分析來即時追蹤和分析資料。



HPE Ezmeral軟體平台是該解決方案的重要關鍵。近期，HPE Ezmeral成為首批在Kubernetes上執行Splunk測試和流程驗證的解決方案之一，也是唯一經過測試和認證的企業內部合作夥伴。

電信業

藉由部署以HPE GreenLake for 5G Core提供的HPE 5G Core Stack，營運商以最少的初期投資獲得專門打造、開放且雲端原生的5G核心。該解決方案可依據需求進行擴展，隨時支援需求變化及業務增長。利用HPE電信核心藍圖和HPE 5G Core Stack軟體，HPE GreenLake為客戶簡化並加快了價值實現時間。客戶可根據訂閱數付費，有助於加快5G的建置並降低風險。

Microsoft Azure Stack HCI和Microsoft SQL server

HPE GreenLake for Microsoft Azure Stack HCI和Microsoft SQL Server讓共同客戶整合虛擬化的Windows和Linux工作負載以提高效率，並使用熟悉的混合環境運行生產工作負載。這些雲端服務使HPE現有藉由HPE GreenLake提供的廣泛的超融合基礎架構產品組合更加完善，包含HPE SimpliVity和HPE Nimble Storage在內的解決方案，為客戶提供多樣且彈性的選擇，為工作負載選擇正確的HCI解決方案。

HPC、ML Ops、SAP和VDI於HPE GreenLake全面可用

除了今天宣布的全新垂直行業雲端服務外，HPE同時宣布之前推出的HPC、機器學習操作、SAP和VDI等四項HPE GreenLake雲端服務全面可用。

HPE GreenLake邊緣至雲端平台藉由可以在企業內部、邊緣及主機代管中心彈性部署的「即服務」(as-a-service)平台，為客戶推動數位化轉型提供強大基礎。HPE GreenLake雲端平台將雲端的簡易與敏捷和混合IT帶來的管理、合規及可視性結合。HPE GreenLake提供一系列加速創新的雲端服務，包括用於裸機、計算、容器管理、核心支付系統、資料保護、電子醫療病歷、5G、HCI、高效能計算、機器學習運作、網路、風險管理、SAP HANA、儲存、VDI和VMs的雲端服務。HPE GreenLake雲端平台業務正在迅速發展，合約總價值超過48億美元，並擁有900多個合作夥伴在銷售HPE GreenLake。 今天，HPE GreenLake在50個國家擁有1200多家企業客戶，涵蓋所有行業領域和規模，包括財富500大企業、政府和公共部門組織以及中小型企業。 有關HPE GreenLake的更多資訊，請瀏覽：https://www.hpe.com/tw/zh/greenlake.html