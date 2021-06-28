翰聯SPI閃存控制晶片 搶攻智慧家電市場

迎接5G與AI時代的來臨，智慧家電己經成為新世代家庭必備的日常生活用品，市場出現爆炸性的成長。翰聯科技針對新型的智慧家電系統架構，推出高容量SPI NAND Flash Controller(SPI 閃存控制晶片)，為公司建立業績成長新支柱。

受到COVID-19疫情影響，Parks Associates最新研究顯示，消費者待在家的時間變長，對智慧家電更了解也更願意採用。Omida預估到2021年將有17億台的智慧家庭裝置銷售量，在2024年將達到2490億美元的全球市值。

相較於傳統家電，新世代智慧家電具備各種特殊功能，需要的運算量與資料存儲量都較以往呈現數十倍級的成長，讓傳統的存儲裝置NOR flash難以應付。面對此趨勢，SPI NAND正好能夠符合智慧家電的存儲需求。SPI NAND較傳統的NOR flash具高容量與低成本的特色，能夠存入日益復雜的作業系統，更多不同種行應用的APP與用戶資料，以滿足智慧家電千變萬化的各種設計與應用需求。

翰聯科技所推出的SPI NAND Flash Controller(SPI閃存控制晶片) MY6603，內建公司長期研發的各種針對NAND Flash的存儲控制專利技術，提供客戶最佳的使用體驗。在容量上可支援1GB到8GB以上，提供客戶豐富的選擇。特殊的專利省電技術，相較其他同類型產品節省25%以上耗電量，讓移動型智慧家電具有更長的使用時間。產品同時導入翰聯科技專利研發的ECC引擎，配合上耗損平均技術與壞塊管理技術，可以大幅提昇閃存記憶體的使用壽命。ECC引擎也可以配合閃存記憶體的設計而關閉，讓客戶使用更有彈性。讀取與寫入速度使用SPI bus最高速可達100Mhz超過目前市場主流產品規格，目前已送影像監控上市公司及中國前三大通信大廠驗證中。

疫情下的宅經濟爆發，配合5G物聯網的日益普及，智慧家電的成長明顯可期。翰聯科技針對智慧家電所提供的存儲解決方案MY6603，具備高彈性、低耗電、高效能與容量選擇多等優勢下，在合作廠商配合下有望走入新的利基型藍海市場。