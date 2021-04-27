高雄海洋科技產業創新專區離岸工程中心動土

文/葉圳轍

完整化台灣海洋產業最後一塊拼圖

經濟部主秘陳怡鈴27日出席位於高雄興達港的「海洋科技產業創新專區」第二期工程-「離岸工程中心」動土時表示，該專區的設立，是中央與地方密切合作的成功模式；而該離岸工程中心完工後，將完整化台灣海洋產業最後一塊拼圖。

該「海洋科技產業創新專區」是政府推動前瞻基礎建設計畫項下的綠能建設；一期工程海洋科技工程「人才培訓及認證中心」、「產業創新研發中心」，已於今(110)年1月啟用，二期工程「離岸工程中心」為海洋工程技術發展關鍵設施，將建置長36米、寬30米、深度0~10米可調之深水池，具備模擬實海域之風、波、流環境條件，可加速我國在離岸工程技術之發展。

圖為該離岸工程中心模擬圖。圖/金屬中心提供

陳怡鈴說，該專區完工後，國家離岸風電發展將有完整的配套，從人培、認證、產業創新、研發到測試，能提供一條龍服務，更可客製化，甚至發展到亞太地區，擴大離岸風電產業發展，未來期許有更多產業上的合作，帶動地方的發展。

高雄市長陳其邁與會表示，該「海洋科技產業創新專區」的設立及諸多建設，高雄無疑將成為亞洲地區海洋科學、工程、研究發展最重要的中心、樞紐。配合中央在茄萣興達港大力發展海洋科技產業，市府會全力支援，除了協助該專區的開發外，配合茄萣、路竹地方發展及就業人口的需求，也已做好萬全的規劃，例如高雄捷運紅線的延伸線到路竹，市府也將提前一年動工。另外，在都市計畫方面，也會增加住宅的供給及公共建設服務的提供，讓該區成為宜居、好就業的地方。

陳其邁說，台灣雖是海島國家，但在離岸工程、設備及技術至少落後10年；該「海洋科技產業創新專區」的設立，讓我們有機會後發先至，樂觀看待高雄成為亞太地區海洋科技產業重鎮。

負責該專區營運的金屬中心執行長林秋豐表示，該「離岸工程中心」預計112年7月完工，113年營運；未來該專區將善用興達漁港先天環境優勢及周邊學研單位資源，吸引國內外離岸風電相關產業進駐，並融入當地資源與地方特色，活化地方產業轉型高值化，增進在地就業人力，培養離岸風電之專業人才，形成一個新興海洋產業聚落，以擴大增進台灣在全球海洋科技產業之影響力與知名度。