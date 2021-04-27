I-Zone全國創新智慧顯示創新發明獎

一群來自中山大學光電工程所的學生，研發出一種能貼在窗戶上的智慧薄膜，不但可自行調整室外光源進入窗戶的光線量，還能將影像即時投影至窗戶上，解決了過往使用窗戶上採光、風景、隱私無法兼得的遺憾。這項發明榮獲I-Zone全國創新智慧顯示專區競賽的最大獎友達發明獎，及獲10萬元獎金。

國際資訊顯示學會中華民國總會理事長柯富仁(友達光電總經理)表示，參展每組團隊都十分優秀，首獎勝出關鍵是團隊善用了顯示器核心材料液晶的特性，還優化反應速度、反射率。他也鼓勵現場團隊成立新創公司，多與業界大廠合作引入資源，加速創新研發的孵化速度。

為深化顯示產業的產學合作與活化學術研究的創新能量，國際資訊顯示學會中華民國總會(SID Taipei Chapter)攜手友達光電、群創光電、元太科技，在2021 Touch Taiwan智慧顯示展覽中設立I-Zone全國創新智慧顯示專區，邀請學研單位展示創新智慧顯示雛型，促進單位與潛在客戶的直接交流。共有20組團隊報名，11組團隊入圍參展，由評審會議評選出四組優秀隊伍，分別頒發友達發明獎及獎金十萬元)、群創創意獎及獎金五萬元、群創研究獎及獎金三萬元、元太科技特別獎及獎金一萬五千元等四種獎項。

中山大學光電工程所的學生李承璋、林冠吾、張立旻、曾衡逸，在教授林宗賢的指導下，以「液晶智慧薄膜應用於車用與建築玻璃之正、背投影解決方案」獲「友達發明獎」。林冠吾解釋，獲獎的智慧薄膜是在兩片PET基板的中間夾上液晶，藉由電壓控制液晶的光學表現。使用上能切換白霧、透明、調光、隱私保護四種模式；同時運用液晶特殊架構設計，克服背景強光會導致投影品質下降的罩門，優化投影機亮態的發光效率，讓正投影、背投影出來的影像都具有高品質影像顯示效果。

源奇科技以像素化可調焦之液晶透鏡獲群創創意獎；陽明交通大學光電工程學系以近眼顯示系統用之電控液晶視力矯正鏡片獲群創研究獎、臺大工程科學及海洋工程學系以互動式全息顯示平台獲元太科技特別。評審召集人工研院電光所副所長李正中表示，這次評審團由產學研領域的7人組成，期待業界與學研團隊多多對接共同為國家的產業努力。