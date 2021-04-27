海洋科技產業創新專區 離岸工程中心動工

建置國家級試驗場域，深根本土研發能量，國內首座離岸工程與水下技術研發的國際級操作試驗水池「離岸工程中心」，4月27日正式動工。離岸工程中心參考國際標竿實驗室，建置具備模擬實海域之風、波、流環境條件的深水池，可提供離岸風電產業多元化服務，並配合離岸風電第三階段區塊開發政策，「離岸工程中心」啟用後將成為亞太地區離岸風電海事工程的重要試驗、訓練及技術研發基地，協助相關產業業者創造500億元以上產值。

前瞻基礎建設計畫『海洋科技產業創新專區MTIC)』二期工程「離岸工程中心」動工典禮，由經濟部主任秘書陳怡玲擔任主祭，高雄市長陳其邁、經濟部能源局長游振偉、金屬中心董事長林仁益等貴賓與會，共同參與首座國家級試驗場域建置之動工典禮。

離岸工程中心參考國際標竿實驗室，提供離岸風電產業多元化服務，如水下儀器設備測試或校正、水下結構檢測或維修模擬訓練、水下載具駕駛員訓練等。並配合離岸風電第三階段區塊開發政策，建立國內外海洋工程、水工試驗、水下科技研發能量，鏈結海洋科技產業，落實技術本土化。

經濟部表示，為推動能源轉型，經濟部積極擴大再生能源發展推動，規劃再生能源發電量占比達20％；其中針對風力部分規劃「風力發電4年推動計畫」，其中離岸風電於2025年完成5.7 GW容量目標，藉由「示範獎勵」、「潛力場址」及「區塊開發」三階段推動，帶動國內相關產業及工程技術發展。

高雄身為工業重鎮，擁有完整的產業供應鏈，加上發達的港埠運輸優勢，具有發展離岸風電相關產業的潛力，配合我國離岸風電開發時程及技術需求，經濟部規劃設置『海洋科技產業創新專區』，一期工程設置人培與產創中心已於110年1月正式開幕啟用。「離岸工程中心」結合「海洋科技產業創新專區」產學資源能量，除人才培育與技術開發再加上海洋模擬環境，補足我國海域、港灣及河海工程領域研發能量最後一塊拼圖，加速產學研界之研發能量。

經濟部強調，透過中央與高雄市政府合作，海洋科技產業創新專區結合南部地區產官學研能量，吸引國內外離岸風電相關產業進駐，形成新興海洋產業聚落，提升在地就業機會，帶動地方產業創新轉型，為中央與地方推動綠能共創雙贏典範。