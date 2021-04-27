加工處高雄分處舉辦科技產業園區數位轉型暨人才發展論壇

經濟部加工出口區管理處為加速園區廠商產業轉型，整合義守大學、台灣加工區電機電子工業同業公會、財團法人資訊工業策進會地方創生服務處、金屬工業研究發展中心等產官學研跨單位合作，引進外部資源共同推動產業數位轉型及推動人才發展。今（27）日加工處高雄分處特別辦理科技產業園區數位轉型暨人才發展論壇，邀請加工區電電公會、義守大學、資策會創生處及區內廠商共同就智慧科技應用議題進行探討，內容十分精彩，台下廠商與演講者互動熱烈。

高雄分處長吳大川(右二)在論壇中親自回答提問。圖／加工處高雄分處提供

此次論壇由義守大學教授黃瑞初講授「智慧科技於產業的應用模式」，分享研究團隊的成果，從人工智慧、神經網路、深度學習介紹到智慧科技於產業的應用範例，以及該校技術研發團隊建佳科技公司從務實面的「如何運用數位應用科技協助製造業升級」，分享與義大的合作、數位化轉型與自動化建置，其與科技產業園區內國際大廠之應用範例。此外，財團法人資訊工業策進會創生處南區中心說明促成廠商加速投入數位優化實證、產業跨領域合作等方式。

加工區電電公會副理事長暨人資產學委員會召集人鄭再興表示，電電公會將以前瞻、創新連結多元產業，由所轄人資產學、研發創新、廠務環安等三大委員會推展會務，希望未來多建立產官學研多元合作模式，形成產業正向循環及永續的力量。

義守大學副校長沈季燕表示，義大已連續5年執行高雄、臨廣、成功園區的產業計畫，從自動化、智慧化到數位化，逐步與廠商合作提升競爭力。歷年來，義大獲得教育部教學卓越、高教深耕計畫，每年補助金額為南部綜合私校第一，因應科技發展的趨勢，電機資訊學院更名為智慧科技學院、建置類產線的智慧機械實習工廠、添購人工智慧超級電腦與產業共享。義大將以智慧科技的能量，更深入與區內廠商合作，積極邁向智慧化與數位化。

資策會創生處主任游立中表示，有超過9成製造業在推動高階製造過程會面臨推動障礙，其中缺乏有經驗的顧問引導是主要障礙之一，為協助南部企業推動數位轉型，厚植廠商發展高階製造的動能，資策會創生處將積極扮演大南方數位轉型創新中心(RDTIH)角色，並與加工處合作，規劃透過共創的模式，協助園區企業培育數位轉型顧問人才，有助於加速園區企業推動高階製造。

高雄分處分處長吳大川表示，55年前全球第一個加工出口區是引領臺灣經濟起飛的起點，現已正式更名為「科技產業園區」，象徵園區成功轉型，將朝智慧製造的新里程碑邁進。此外，前瞻基礎建設讓科技產業園區有了翻轉空間的契機，前瞻基地將從智慧顯示科技等核心產業出發，並積極引進5G、AIoT等新興產業進駐，提升科技產業園區邁向5G、AIoT高階製造發展動能，同時全面朝向「產業科技升級、服務智慧升級、環境優化升級」等三個目標持續邁進。