3月北美半導體設備出貨:32.7億美元

出貨額不斷創下歷史新高 較去年同期上升48%

SEMI（國際半導體產業協會）今(27)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年3月北美半導體設備製造商出貨金額為32.7億美元，較2021年2月最終數據的31.4億美元相比提升4.2%，相較於2020年同期22.1億美元上升48%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「在對先進製程的強勁需求推動下，北美半導體設備銷售額在3月份持續上揚，創下了歷史新高。」。

SEMI公布的每月半導體設備出貨報告（Monthly SEMI Billings Report）以及全球半導體設備市場報告（Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics）集結來自SEMI和SEAJ日本半導體設備協會成員提供的資料。其中全球半導體設備市場報告提供全球 7 大地區共 24 個市場詳盡的半導體設備出貨相關資料，此外，SEMI長期追蹤半導體產業中晶圓廠和生產線的各項支出並更新於全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast)與SEMI FabView databases，此份報告提供來自全球超過1,000處前端製程晶圓廠和生產線的支出預測、產能擴充、技術製成以及其他相關資訊。