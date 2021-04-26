2025綠色投資預測破兆　SEMI打造全台最大再生能源交流平台

台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)助攻淨零轉型新目標

台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）將於10月27日至29日在台北南港展覽1館盛大舉行，展覽匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」四大主題，今年更前瞻產業趨勢，擴增節能、綠能循環經濟及綠色金融等特色展區，打造全台最具指標性的再生能源商業交流平台，SEMI表示五月底前報名可享早鳥優惠。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「綠能界的年度盛會—台灣國際智慧能源週，每年吸引萬名業者齊聚，是最完整的能源經濟體系；而SEMI擁有完善的能源產業生態圈，且是全台唯一串聯再生能源供給與需求端的平台，為因應產業需求與發展趨勢，近期啟動SEMI風能產業委員會與SEMI智慧儲能委員會，全面加速與提升產業競爭力，未來SEMI也將持續透過委員會、政策倡議，以及匯集眾多意見領袖定期會議，協助會員公司深化與產、官、學、研多方合作，幫助企業接軌國際永續進程，迎接再生能源推廣新課題。」，各個跨國企業及相關在地供應鏈，也將擴大再生能源需求，根據RE100氣候組織（The Climate Group）2021年最新數據，RE100所有企業的用電共計有40%來自再生能源，比2015年成長了兩倍，其中更有77家企業已使用高達90%以上的再生能源，當國際間已談到「淨零轉型」為將能源轉型再擴大的目標，台灣政府也已開始規劃在2050年達到淨零目標的可能路徑，除了繼續推動低碳能源，也要精進光電、風電技術等再生能源的研發與進步。而在全球紛紛採用綠能的趨勢下，預計到2025年，再生能源將創造超越新台幣1兆元的投資額與1.2兆的產值，以及2萬個以上的工作機會。

早鳥優惠報名起跑，萬名業者齊聚搶攻綠色商機

主辦單位表示2020能源週成功吸引共130家廠商參展，超越500個攤位，共計13,000名以上業者參觀，觀展人數較上屆成長14.6%，為歷年新高，而2021年參展廠商包含安能亞太、新望、聯合再生能源、元晶太陽能科技、開陽集團、星能、裕隆、陽光伏特家、天泰能源、瓦特先生、達德能源、萊茵再生能源、上緯、海龍離岸風電計畫等，顯示能源週是產業領導廠商指名參加的指標性展會，隨著企業對綠電需求增加，進而帶動台灣再生能源產業發展，在環境永續與電動車需求增長趨勢等議題下，除了前端的能源創造，後端的裝置回收也逐漸受到重視。根據台電公佈的最新資料顯示，2025年以前，儲能系統建置電力目標為590MW，市場規模成長將多達100倍以上，產業爆發力驚人；而在既有的能源分類之下，能源週今年則新增「節能」專區，以擴大能源使用效率，同時增設「綠能循環經濟」特色專區，徵集廢棄太陽能板、太陽能模組及電池等回收廠商，提供業界最整合的展示平台。

萬名業者齊聚交流，擴增綠能循環及節能展示

SEMI表示2021年「台灣國際智慧能源週」現正開放報名，展覽期間將配合展覽主題辦理超越10場多元主題論壇，邀請國內外知名產業菁英分享最新技術及產業趨勢，一起掌握「創能」、「儲能」、「節能」新商機，更多展覽活動詳情逕至官網查詢，或與SEMI Taiwan能源產業部聯繫。