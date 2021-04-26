亞航澄清110年04月26日媒體報導

110年04月26日某媒體刊載有關亞航董事長相關報導，為此亞航提出澄清說明。亞航公司表示，亞航109年度稅後淨利42,388仟元，EPS 0.32元亞航將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積，按股東原有股份之比例發給新股，均依公司法第241條公司無虧損之規定辦理。另106年獲得空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案，預算金額133億餘元，並非所述「花了100多億元標下」。

針對與公司員工間勞資爭議案。亞航表示，公司尊重法院判決予以員工復職，復職後薪資未減，惟因該員工與公司已失誠實信賴關係，不再適合原工作，故將其調整職務，並依其工作地點給予適當協助，符合勞基法異動五原則。

亞航公司指出，盧天麟自2016年擔任亞航董事長，員工人數自2016年816人逐年成長，2017年855人、2018年1,024人、2019年1,057人，迄2020年已 達1,100人，增加之員工並非僅為空軍第二後勤指揮部軍工廠案之人員，增加就業人力確為事實，並無誇飾，而且並未接收漢翔公司資遣人員，媒體報導有誤。

亞航表示，該公司財務均上網公告，相關資訊均可於公開資訊觀測站查詢，該公司並無改善設備及培訓員工之公基金，報導內容係與事實不符。

亞航強調，公司為上市公司，重視公司治理，若有員工違法亂紀、情節重大，公司自當提起司法訴訟以維護投資人權益。雖因各種原因不起訴或和解，但員工犯錯均為事實，公司相關處置作為均合法、合理、合情。