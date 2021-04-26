河洛承載物聯網 打造全球燒錄網

IC燒錄領導品牌河洛半導體(HI-LO Systems)，從近年自駕車、電動車、智能製造及人工智慧等工商業趨勢，看出物聯網時代對大數據傳輸、儲存及處理的高度需求。因應成長趨勢，河洛在數年前即超前部署完整的解決方案：新型手動/自動燒錄器及加密燒錄服務。

以未來發展性可觀的電動車、智慧城市為例，其中多數的資料、圖像即時儲存、處理需要效率更高但功耗相對低的IC，而微控制器(MCU)和大容量快閃記憶體(NAND)也成了這項趨勢下的重點成長技術。

根據Grand View Research的報告，MCU及NAND快閃記憶體市場規模在智慧物聯網的趨勢帶動下，預計至2026年將會成長至百億美元以上的市場規模。

針對市場需求，河洛在產品的燒錄技術上有了突破性的創新。憑藉自家開發的燒錄專用IC核心，河洛的新型燒錄器ALL-300G2在大容量快閃記憶體(NAND, eMMC, UFS)有最快的燒錄速度及最穩定的燒錄品質。

自動化燒錄機型AT3-310系列裝載4台燒錄器同時支援64個燒錄座。獨家光學鏡頭外搭腳位檢測(Lead Scan)提升精密度，將作業誤差降至最低。

智慧生產部份，自動化機台裝載智慧設定及製造執行系統 HiLoNET，將換機時間降低70%以上，並有效降低人為失誤，真正實現工業4.0。

最全面的燒錄方案不只涵蓋效能，更需要在安全方面不遺餘力。在物聯網的概念中，所有的設備都以網路連接，以完善更高的便利性與更高度的智慧系統。因此，河洛除了與加密領域的各方專業公司進行技術合作，推出了多樣的加密解決方案、加密燒錄服務以及加密生產鏈，以防止這些裝置曝露在更高的資安風險當中。