國際得獎常勝軍 弘裕獲2020/2021國際面料趨勢大獎

全台第一大工業用布廠-弘裕企業，也是國際得獎常勝軍，弘裕再度以「仿紙面料」獲2020/2021國際面料趨勢大獎「ISPO Textrends Top Ten」及「ISPO Textrends Best Product」。弘裕致力發展環保永續機能性布料，善盡綠色永續的社會責任，也為紡織產業帶來創新變革。

弘裕董事長葉明洲表示，弘裕專注於提供創新且環保的機能性紡織品，產品橫跨工業袋材、運動成衣、戶外傢飾、醫療與特殊加工布料，向來以滿足品牌客戶需求，並以循環永續與機能進化為主軸，展現在材料與加工的機能性與永續性）及快速反應能力等面向。不但早已成為bluesign藍標認證工廠，更獲得「全球回收標準(G RS)認證」。

弘裕軍用戰術背包打進軍方供應鏈。圖／李水蓮

弘裕業務部兼研發技術部協理葉博宇表示，德國ISPO Textrends國際面料趨勢大獎，猶如面料的奧斯卡獎之尊，弘裕以「仿紙面料」因應環保時尚潮流，因而被獲選為當年度代表。此外，近年來弘裕亦大量研發軍用(規格)戰術背包等耐磨、耐寒面料，如500丹、耐磨、可提拉面料，並打進軍方供應鏈。

弘裕NuSolution環保原液染色布料，使用新型的原液多彩色紗織成的NuSolution，不僅色彩更加繽紛、色牢度高， 更可結合回收素材製成 「環保回收原液染色布料」，是最具競爭力的環保紡織品。





弘裕提供專業醫療用布料及成衣，是隔離衣、手術衣的最佳選擇。圖／李水蓮

弘裕為醫療器材GMP認證廠，可提供專業醫療用布料及成衣，具備優異防撥水與抗污性、不易產生微塵，且高密度設計有效提高防護阻 隔性，使用抗靜電纖維可降低電子醫療儀器干擾，質輕可重複水洗，是隔離衣、手術衣的最具環保選擇。

循環經濟當道，弘裕透過回收再利用、再生物料，將每一份產品與 資源的價值保留下來，為地球環境盡一份力。 弘裕公司網站：https://fabric.textile-hy.com.tw/。