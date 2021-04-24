翰聯科技區塊鏈物聯網晶片 榮獲海外競賽獎項

跨入數位金融與區塊鏈市場

區塊鏈技術己在各行各業成為新世代應用顯學，翰聯科技所開發出的區塊鏈物聯網單晶片MY8603，秉持多年來累積的區塊鏈技術實力與物聯網產品經驗，再度榮獲海外晶片應用創新賽事優秀項目，受到產業各界的一致認同與好評。

本屆晶片應用創新大賽自去年三月開放報名以來，超過300多個產品專案參加比賽，最終有41項產品服務脫穎而出進入總決賽，包括台灣工業電腦龍頭廠商研華科技、專注5G智能家居中心產品的啟明雲端等等。比賽項目涵蓋物聯網、人工智慧、資訊安全、醫療電子與智慧終端五大應用領域，並且以技術創新性、應用發展性與市場可行性等為比賽評分標準。經過精彩緊張的現場展示解說與委員口試之後，翰聯科技自主研發的MY8603以區塊鏈技術在五大領域的應用上受到評審一致肯定，進而榮獲本大賽的優秀項目。翰聯科技MY8603也是獲獎項目中，唯一的區塊鏈相關產品，受全場高度矚目與讚揚。

2020年是區塊鏈市場加速普及的一年。經過疫情的洗禮，數位化經濟己經是全球成長最猛的市場，各類型數位經濟的最基礎成功關鍵之一，就是資料交換的信任問題，而區塊鏈技術就是解決信任問題的最佳方案。於本次比賽中，翰聯科技所提出的各項區塊鏈的創新應用，獲得在場評審與廠商的強烈認同。舉例來說，區塊鏈在物聯網上的應用非常廣泛，但是因為現今物聯網終端裝置的運算晶片(MCU)的運算能力不高、記憶體不足與整合度過低以致成本過高，所以非常需要具備高度整合且針對區塊物應用的物聯網單晶片，而翰聯科技的MY8603正足以解決現今產業發展的缺口。像是受到疫情影響而蓬勃發展的遠端醫療產業，因為對個人醫療資訊的高度保密與交換需求，所以在血壓計、血糖計與身份認證卡上面，MY8603得到很多的產品導入機會。

翰聯科技所研發的全球第一款區塊鏈物聯網單晶片MY8603，針對區塊鏈應用所需要的各種橢圓加密算法，均採用全硬體電路實作方式完成，可以達到高速、省電與易用的優點。軟體方面則採用一條龍服務式研發策略，提供完整的實務應用軟體開發套件，讓客戶大幅縮短產品開發驗證時間60%以上，受到廣大客戶的喜愛。針對物聯網產品變化萬千的需求，MY8603提供了USB、SDIO、ADC等等介面與功能，可適用在各類型的終端產品上。加上內建DRAM、FLASH與亂數產生器，大幅提高安全保密層級，得以有效防止駭客的破解。由於產品的高度完整且具有競爭力，MY8603一上市就獲得許多區塊鏈廠商的好評。

再度奪得海外晶片應用創新大賽優秀項目的翰聯科技區塊鏈物聯網單晶片MY8603，己經成功在獲得客戶廣大回應，包括品牌廠商與代工業者。目前客戶群主要以金融、保險、醫療、智慧家庭等應用為主，未來預計將鎖定運輸、食品溯源、能源電網等產業，而且也己經有相關客戶進入評估階段。隨著公司營運規模擴大，預計將申請興櫃以獲得更多資金動能，讓公司於穩建中高速成長。