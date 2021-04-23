ViewSonic ColorPro專業顯示器 榮獲2021年iF設計獎

全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic今日宣布其專為創作者設計的ColorPro VP專業顯示器，榮獲2021年iF設計獎殊榮。ColorPro VP專業顯示器以獨家創新的ColorProTM飛梭校色器(ColorProTM Wheel)、貼心的內嵌式背光燈，與精緻簡約的外型設計，在一萬個參賽作品中脫穎而出。

ViewSonic 台灣區總經理黃金得表示：「ViewSonic始終致力於追求卓越，憑藉著對產品設計的最高標準承諾，提供無與倫比的色彩精準度以及友善的用戶體驗設計。我們也持續與全球創作者合作，從使用者的角度定義顯示器的價值，協助他們創造更優異的作品。」

色彩精準度對於創作者而言至關重要，如何提供直覺、簡單易用的色彩調校工具以增進創作效率，一直是ColorPro VP專業顯示器的發展重點。別於一般控制螢幕顯示（OSD）需重複按壓顯示器上的按鈕進行設定，在新的設計中，只要旋轉ColorProTM飛梭校色器，即可輕鬆調校色彩、設定亮度、對比度與模式。此外，透過遮光罩，還可大幅度減少外部環境光線的干擾，有效確保作品的色彩精準度。

對於在暗室環境工作的專業調色師或動態攝影師，時常要另外架設檯燈照明桌面環境。因應這樣的需求，新增了內嵌式背光燈設計，讓創作者有需要時可開啟，立即擁有充足光源。顯示器細緻的支架與簡約的底座設計，更可有效釋放桌面空間，大幅提升檯面整潔與加強工作效率。

ColorPro VP專業顯示器除本次獲得iF設計獎之外，因為其優異的色彩表現，不僅廣泛獲得產業的認可，也已通過Pantone與Fogra等第三方專業機構的認證。