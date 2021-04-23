包爾科技MRO物料管理採購整體解決方案

邁入網路數位經濟時代，成本價格資訊早已公開透明化，企業為維持產品競爭力，降低成本、嚴格控管各項支出已勢在必行。然而，除了人事開銷，生產所需的原物料、耗材，非生產所需的資財、文具、辦公用品累積下來也相當可觀，如何控管這些支出，以最有效的方式降低成本？

物料管理機使用示意圖。圖╱陳芳永。

包爾科技（Bauer Group）因應製造業、高科技產業不同需求，提供客製化MRO（Maintenance Repair and Operations）智慧化物料管理採購系統規劃服務。包爾科技表示，國外這套MRO系統行之有年，許多國際知名企業很早就已經引進使用。起初企業引進自動物料管理機取代人工領料，透過4G網路、Wi-Fi連線到雲端資料庫，將員工個別物料放取、領取時間等分析數據上傳到ERP系統，提供倉管人員後續補貨、動線規劃參考。近年不少耗材、物料供應商看準趨勢，直接與企業結合，在廠內鋪設這套系統，供應商不僅可直接安排補貨。除了簡化採購、倉儲流程，壓低物料單價。包爾科技引述某世界知名電子商務龍頭案例說，當客戶引進這套設備管理電腦、文具資材後，因確實掌握員工領取狀況，讓物料支出大幅縮減38％。見到效果如此有感，不少相關網路科技產業也積極引進。

針對液體、小樣大量的物品，可在置物櫃內加裝電子秤，精準掌握庫存。圖╱陳芳永。

包爾科技MRO相關產品種類如下：第一、智慧型物料管理機：供使用者取料用，可依照客戶需求、物料大小設計，加裝推板及升降機。第二、智慧型置物櫃：有18╱36格標準型，以電子鎖控制開閉，管理員工取物及歸還。數量多的小零件、散裝物料，過往員工都是自己輸入領取數量，容易出錯；加裝電子秤以重量方式計算數量，更精準掌握庫存。此外，針對高科技業者無塵室、晶圓半成品存放需求，也能特別設計氣密、溫控、氮氣填充功能。第三、智慧複合型管理機：針對中小規模業者，兼具消耗品領料及機工具、模具領還功能，比如國內某噴塗料外廠，用於機油、耗材管理。第四、因應業者大螢幕操控、廣告投放需求的智慧觸控型管理機。第五、針對零售業者所開發智慧型販賣機。

可重複使用的工具箱、防護配備都可以用智慧型置物櫃存放。圖╱陳芳永。

目前使用包爾科技產品的客戶，海外有電動車、電商、資訊、社群、科技產業龍頭、醫療、消防機關等；國內亦有多家工具機、科技業、半導體指標企業陸續引進。除了持續投注研發資金，開發多樣化客製品滿足各種需求，擴大應用層面；在產品的安全性、可靠度也陸續取得美國UL、加拿大CUL相關防傾倒、線路安全、板材耐熔等安規標準認證，持續拓展銷售版圖。

包爾科技位於美國西雅圖的總公司高瞻遠矚，早在十年前就已投入MRO物料管理系統領域。自產品推出以來，每年業績都以35～50％的幅度成長。縱使受到新冠疫情衝擊，第一季生產線稍受影響，拜智慧無人化及企業縮減成本需求增加、醫療防疫用品擴大應用，不但北美、中國市場擴大，銷售版圖更拓展到越南、菲律賓等東南亞國家。國內數家半導體、高科技、機電業指標企業也搶先佈局，積極洽詢下單，去年業績反而逆勢成長38％。今年伴隨景氣回溫，訂單目前已排到第三季，業績成長上看50％，前景一片看好。包爾科技官網：https://smartvending.com.tw/。