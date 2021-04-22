晶彩科推AI檢測解決方案 工業製造品質守護者

Mini LED、Micro LED顯示技術引領產業發光發熱，量產製程中品質監控成為一大關鍵。AOI檢測設備廠晶彩科技在Touch Taiwan 2021大秀全AI人工智慧檢查和量測解決方案，可望成為Mini/Micro LED、PCB及封裝等領域關鍵助力。

晶彩副總經理王子越表示，全自動AI光學顯微系統Horus-2100與智能製造5.0解決方案最大技術優勢在AI，適用於各種工業檢測領域。目前Horus-2100已進入客戶測試階段，智能製造5.0解決方案也已經成功導入TFT LCD客戶，未來積極打入Mini/Micro LED、先進PCB與封裝等產業，今年下半年到明年可望開花結果。

晶彩科表示，客戶為確保出貨100%零瑕疵，傳統檢測設備常面對過檢的問題。需要對製程有經驗的工程師進行反覆測試與參數設定加強提高檢出率，導致後續人力作業繁重；運用AI檢測可精準檢出瑕疵，將過檢比例大幅降低，提升檢測能力的同時並大量減少人力。

現今市場對AOI的需求重點為速度、準確與便利上手，這也是Horus-2100智能型自動顯微鏡最初開發的策略與目標。透過自行開發AI缺陷辨識軟體、系統整合與自動化設計，讓Horus-2100能集AI檢測、瑕疵複判、分類、自動2D/3D量測於一身，操作簡單易上手，功能性更是「前所未見」。

新冠疫情加速全球產業AI發展，晶彩科在此領域更是超前部署，推出智能製造5.0解決方案，解決工業製造品管監控痛點，系統能高速檢測缺陷並分類，並以大數據分析預警生產異常，後續自動進行修正，藉由AI循環學習持續優化系統。

晶彩未來營運布局，王子越指出，海外客戶營運逐漸恢復正常，預期今年晶彩營運穩定樂觀成長，晶彩也將持續致力於機器視覺領域，應用最先進的AI技術在各類AOI產品上，期許成為工業製造品質守護者。 https://www.favite.com/