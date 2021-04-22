全球智慧電動車發展迅速 帶動動力電池需求 儲能市場擴增

全球電動車加速成長，帶動全球動力電池需求，而為滿足日漸擴增電動車駕駛者充電需求，全國各都會地區辦公大樓、住宅社區大樓、定點式充電站，建置二次以上使用電池(充電電池)儲能系統，已成為各國推廣電動車普及化推行選項。

經濟部能源局自2017年起，提出「前瞻基礎建設」計劃，推出「區域性儲能設備技術示範驗證計畫」。我國政府已於2019年修正電業法，政府期盼透過獎勵、研發示範方式，成功促進「儲能設施」建置，期盼再生能源可因此成為台灣穩定可靠的電力來源，順利達成台灣發展再生能源政策目標。

再生能源助攻儲能系統市場成長

再生能源包括光電、風電等，屬「間歇性電力」，近期再生能源快速崛起，為確保可長期供電穩定，儲能系統(不斷電系統)成為再生能源發電廠標準配備，儲能系統市場規模也快速成長。

台灣能源缺乏自產能力，98％以上皆需仰賴進口供應，因此「能源多元化」與「有效利用能源」為台灣能源政策主要發展方向。我國政府近年來積極推動「能源轉型」政策，依據2017年所修正「能源發展綱領」，其發展核心為確保能源安全、綠色經濟、環境永續及社會公平，邁向2025年非核家園願景。預計於2025年，可順利達成再生能源裝置發電總量占台灣整體電力需求20％。

儲能系統輔助特性 為能源好幫手

儲能系統(不斷電系統)已成為再生能源(光電、風電等)發電廠標準配備。圖／業者提供

儲能系統應用不僅具備儲電功用，對再生能源而言，儲能系統更具備短期、長期應用特性。長期應用有助於穩定化供電，短期於再生能源發電端建置儲能系統時，可讓綠電電力輸出「平滑化」。對用戶而言，也可將一些用電尖峰的電力，移動至離峰期使用，即為市場所謂的「削峰填谷」。

儲能系統具備「削峰填谷、頻率調整、快速反應特性」等多樣化功能，其實就是電網的「緩衝點」，裝設於不同地點，可提供再生能源電力輸出平滑化、調整電網輸電頻率、備用電源等不同服務。不論是用以備援或調頻，皆可提高整體電網安全性，可說是「智慧電網」應用的重要環節。

儲能系統具備「削峰填谷、頻率調整、快速反應特性」等多樣化功能。圖／業者提供

由於儲能系統是為目前最佳電力蓄儲、傳輸緩衝裝置，不管是傳統電廠出於提高發電效率考量，或是提升再生能源發電比例達標，都因此造就儲能系統可同時兼具多種不同電力相關運用關鍵角色。

裕電打造電動汽機車充電儲能系統『微電網』

2011年中央政府經濟部推動「智慧電動車先導運行計畫」，當時由裕電能源前身(裕隆電能)布局大量充電樁設備，考量到未來充電樁大量佈建，為避免地方電力不足狀況，裕電能源首創電動汽機車充電儲能系統，打造電動車『微電網』方案來解決，在2020年電動車倍數成長趨勢下，越來越多場域建置充電樁，以傳統電網來說會造成很大的負擔，透過微電網將充電樁發電、輸電、配電與用電規模縮小，再加以現代化調度與管理，使能源使用分配最佳化，不僅可以在緊急情況下為電網提供支援，還可以降低成本，達到削峰填谷的效益。