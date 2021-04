奧義智慧 MITRE ATT&CK® 評測二度創佳績

奧義智慧為國內資安軟體新創獲獎最多、發展最快的一間公司,以創新 AI 技術自動化資安防護,內建 EDR、CTI、NDR 並整合建構新一代 AI 資安戰情中心,深受逾50個政府機關、警政、國防單位,以及三成金融機構、數十家關鍵領域龍頭企業信賴,國內市佔率 第一。

由美國 MITRE 所主辦的第三輪 ATT&CK 評測結果出爐,本次評測模擬了鎖定金融產業的駭客組織 FIN7 與 Carbanak 攻擊情境,吸引包含臺灣奧義智慧科技在內的國際大廠參加。此為奧義智慧繼 2019 年於此評測取得亮眼成績後,第二次投身挑戰 MITRE ATT&CK,與國際知名資安大廠同台較勁,同時奧義智慧科技也是臺灣第一家產品經過 MITRE ATT&CK 測驗的資安公司。

自 2018 年起,美國非營利組織 MITRE 展開了 ATT&CK 評測的計劃,這項評測是基於該組織公開的 MITRE ATT&CK 攻擊手法框架,並利用其中 APT 組織常用的攻擊技術以及戰術、技術與流程 (Tactics, Techniques and Procedures, TTP),模擬特定 APT 組織的攻擊情境,藉以公正、透明地評估各大廠商資安產品的偵測與告警能力。

MITRE ATT&CK 不僅提供了將各資安產品放在同一水平線上競賽的舞台,直接且透明地呈現成效數據,藉由每一輪 MITRE 選定不同 APT 組織的模擬情境測驗,更促使資安廠商強化旗下產品的偵防能力,以應對框架中各項已知的駭侵威脅手段。

回顧過去 MITRE ATT&CK 的評測內容,2018 年時開始的第一輪測驗,模擬被認為具中國官方色彩的 APT3 組織之攻擊情境,當時共有 12 間資安廠商參與;而 2019 年進行的第二輪評測,則以 APT29 模擬攻防為題,參加評測的廠商更增加至 21 間。APT29 是知名的俄國駭客組織,去年影響逾千組織遭駭、受害者甚至包含美國政府單位的 SolarWinds 供應鏈攻擊,也被研究人員研判為 APT29 所為。 第三輪的 MITRE ATT&CK 結果近日已公布,參加評測廠商增加至29間,本輪依據 FIN7 與 Carbanak 慣常運用複雜惡意程式的技術與金融攻擊手法 TTP 來模擬情境,上述兩個組織皆曾發起針對金融單位的攻擊行動,並在過去五年中造成數百家企業合計逾一億美元的損失。此外,相較前兩輪評測主要關注於間諜行動的 APT3 和 APT29,本輪所關注的 FIN7 與 Carbanak 則更常因經濟利益而向產業發起攻擊。

前次 APT29 評測中,奧義智慧科技的 CyCraft AIR 系列產品以最佳偵測能力、最低雜訊與全自動無人為變更證明其優異的偵防實力,本次新一輪評測績出爐,奧義智慧再次斬獲佳績,在針對 FIN7 和 Carbanak 攻擊手法的測試中,達到了零延遲偵測 (Zero Delayed detections) 與零人為設定變更 (Zero Configuration changes)。今年也是 MITRE 首次將 Linux 的攻擊技術納入測試情境,奧義智慧產品不僅成功偵測出所有 Linux 攻擊,更是以偵測類別中最高階的技術 (Technique) 類別完成偵測。

對此,奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚表示,「繼去年首次參加 APT29 評測一鳴驚人,再次挑戰 MITRE ATT&CK 評測,在世界舞台上與國際大廠並肩競爭,不僅驗證奧義智慧數年來持續鑽研技術的成果,也向全球關注 MITRE ATT&CK 評測成果的企業,展示臺灣堅強的資安研發實力。」他也提到,接下來奧義智慧還會再發布更深入的 MITRE ATT&CK 評測結果分析。