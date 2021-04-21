舞光Ai智慧燈泡加入台灣大智慧家庭生態系

文/郭文正

1987年成立的展晟照明集團深根照明產業35年，自有品牌舞光·LED從2019年開始布局智慧照明。今年第二季再度重磅推出串連智慧家庭平台的「舞光Ai智慧燈泡」，並與台灣大哥大合作，成為「台灣大智慧家庭」生態系的一員，透過台灣大智慧家庭手機APP即可輕鬆操控，讓居家生活更便利！

展晟照明集團南區事業處黃真瑋總經理表示：「未來是物聯網的時代，而在照明產業中—智慧家庭就是我們進入物聯網的入口。智慧燈泡是一個起步，但卻是智慧家庭中最需要、最百搭的情境中不可或缺的角色，『舞光Ai智慧燈泡』是舞光為消費者嚴選打造來體驗智慧生活的好物。」

自2020年舞光發表「智慧i系列」產品(燈泡、崁燈、吸頂燈)，該系列產品訴求連結米家智慧家庭生態圈，即在市場上投下震撼彈，商品平價親民，且於全台超過100多處經銷據點讓消費者進行體驗，感受聲控的樂趣。

也因此舞光收到許多消費者的建議，期待能擁有串聯Google Nest智慧音箱的智慧產品。在這次盛大的新品發表會中，舞光直接將「舞光Ai智慧燈泡」和「其他智慧家庭產品」，如：溫溼度感應器、智慧插座、智能電扇……等，藉由台灣大智慧家庭APP完美整合，透過支援 Ok Google 指令的 Google Nest 智慧音箱進行語音操控，現場展示體驗，有如身歷其境，更加聰明營造出智慧生活的光氛圍。

這次上市的智慧燈泡，可藉由聲控Ok Google指令，燈具即能操作開關，還能調整光線亮度、色溫上的變化；加上智慧排程開關時間、設定個人化的情境照明需求，並連結其他智慧家庭產品。你的智慧生活、你的智慧照明，由你輕鬆簡單設定。

不僅如此，舞光Ai智慧燈泡依舊保留傳統的「壁切功能」。除了可用Google Nest智慧音箱「聲控」，可透過手機「app」操控，還有經典的「壁切功能」。讓消費者使用舞光Ai智慧燈泡無痛升級為智慧生活。