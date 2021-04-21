廢玻璃剋星:程豐回收再利用

程豐環境科技回收廢玻璃再利用落實循環經濟，民國96年創立迄今14年來已成為桃園市廢棄物處理場表率，去年榮獲桃園市長鄭文燦親率一級主管前往視察。

桃園市長鄭文燦親往肯定 !

程豐董事長許家紳受訪指出，廢玻璃容器是可以完全回收再利用的材料，主要成分與一般砂石相同，以「二氧化矽」為主，回收的廢玻璃經加工處理後，玻璃砂的韌度、透水性佳，能取代一般路面所需添加的部分砂石，成為「玻璃瀝青」，玻璃瀝青可應用於道路及景觀，重新賦予廢玻璃新生命，亦有助排水、控溫及止滑性，並能有效提升地層含水能力，可逕流滲進土壤，讓雨水滲、補注都市區域的地下水，提升城市的整體防洪能力，另外再生玻璃砂也可製成各式玻璃地磚、圍牆磚、透水磚等，充份發揮廢玻璃回收再利用價值。

桃園市長鄭文燦(右四)率市府一級主管、立委黃世杰(右三)等一起參訪程豐公司與嘉勉，由程豐董事長許家紳(左四)接待。

據統計，台灣廢玻璃容器每年回收約22萬公噸，屬於可完全回收再利用的材料，經處理後的玻璃沙穩定性佳、透水性好、價格便宜，但清潔隊員對廢玻璃回收心有餘悸，回收過程經常會造成被玻璃割傷的情形，許家紳指出，環保署於1997年將廢容器公告為應回收清除、處理之一般廢棄物，他強調該公司為了降低廢棄物所造成的環境傷害，研發後取得了透水地坪構造、回填土方及其骨架結構、替代砂結構及應用等三項專利，並已獲得環保標章、綠建築標章等兩項認證。

許家紳強調玻璃回收與再製作過程極為困難，尤其玻璃回收後需再經「研磨銳角」特殊工程處理，為此該公司與工研院合作，能讓玻璃磨成大小適中、安全的程度以利下游產業使用，也已申請三項專利、兩項標章，成為玻璃回收專業廠商，許董事長表示目前該公司於桃園市平鎮區、楊梅區共設立三廠，都是由「虹盛電子科技公司」轉投資成立，以多元、多角化經營，並規劃於桃園境內持續加碼投資。

鄭文燦市長於參觀程豐時表示，桃園人口密度高，加上玻璃沙用途廣泛，將指示環保局、工務局協助，讓桃園航空城的建置與道路鋪設方面，採用廢玻璃回收製成的玻璃瀝青、玻璃地磚、圍牆磚、透水磚等，讓桃園成為低碳城市。