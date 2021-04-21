愛地球企業:大汽電獲利創5年新高

近年隨溫室效應加劇，造成霾害、乾旱、北極融冰..等現象愈趨惡劣，在地球日前夕全球各主要工業國再度疾呼節能、環保、愛地球，今(2021)年更以「修復我們的地球」作為世界地球日年度宣言。

以汽電共生為營業範疇的大園汽電共生公司(大汽電:8931)多年來以再生能源、循環經濟模式經營，堪稱落實愛地球理念的企業表率，在總經理張世陽以超前佈署思維帶領下，該公司109年財報亮眼、每股盈餘1.49元創近5年新高，市場分析大汽電突破疫情成長肇因多項關鍵，尤以總經理張世陽於2016年帶領轉型當居首功，以下為張總訪談紀要。

問:大汽電去年EPS創近5年新高主因?

答: 2020年初新冠疫情爆發令各界措手不及，既防疫又要兼顧營運，讓經營者一個頭兩個大!索幸在經營艱困之際，政府出手補助業界渡難關，此外去年貫徹「循環經濟」理念，將回收廢棄物轉為再生能源供應汽電共生母廠，一則降低燃料成本另則減少煤碳使用兼顧環保，可謂一舉數得。

問:大汽電以循環經濟提升獲利之規劃?

答:個人自2008年從大陸調回大園汽電共生(股)公司至今，以每5年為一個周期進行佈局，至今已完成兩個5年計劃、朝第三個前進，近年隨政府購電躉購率趨降，更有賴改善其它項目降本求利，前兩個5年計劃focus將舊有設備提升效率，並增設以再生燃料為主的汽電共生系統，此系統耗資台幣16億元已於去年底完工，組合包括鍋爐、發電機與其它設備，供應商涵蓋大陸、日本、台灣等，另外投資5億多元在桃園觀音區大潭建立回收廢棄物處理之再生資源廠，包括電子業、塑膠、寶特瓶(標籤膜紙)、舊衣、破布..等回收再製成燃料塊，成為大園母廠的「零成本燃料」，此循環經濟模式促使大園廠蒸氣、電力雙產能同時增加30%，充分供應附近工業區客戶，轉型再生燃料系統後除可使用大潭再生資源廠「零成本燃料」，同時可大幅減碳，成為未來最大競爭利基。

問:未來5年計畫?

答:將持續讓燃煤比例逐年降低!未來5年重點為將重油燃料發電機改為天然氣，此項目斥資4億元、技術面占比高達99%，預訂今年第4季到明年第1季完成，完工後除有減碳效應對環境也有正面影響，除此再增加大潭廠廢棄物回收並增進處理效能，設若台電兩年內無法解決大潭發電廠因藻礁爭議導致新增燃氣機組延後，加上核二廠1、2號機今年底陸續除役，未來必將擴大供電缺口，依目前綠電供電僅6%而言恐難達成2025占比20%目標，此舉對以汽電共生為主的產業而言便形成機會。

問:世界地球日前夕，身為循環經濟實踐者之期許?

答:溫室效應逐年惡化，謹呼籲各界要加強減碳，增加再生能源及天然氣使用，猶記2017年因台電備載容量不足造成全台大跳電影響民生、產業的慘痛經驗，建議政府可適時反應電價成本促使國人珍惜用電，另建議台電、中油等以能源為主體的國營企業所賺的錢能更思回饋國內環保維護與改善。