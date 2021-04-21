智能電網中電源轉換的重點—功率調節系統(PCS)

台灣目前隨著再生能源裝置量日漸增加，綠電價格競爭力逐漸上升，然而綠能的間歇性特性，還需要儲能系統來儲存多餘的電力，才能順利調度電力與電網的穩定性及輸出平滑化。智能電網發展日趨成熟與可再生能源和電動載具充電系統整合到電網的分佈式發電或分佈式能源密切相關。

在分佈式智能電網中，平衡供需是一項複雜的任務。丹佛斯在這裡為系統整合商或電池供應商提供經過認證的智能電源轉換解決方案，從而節省了時間，成本和測試和認證工作。為了實現電網中所需的供需平衡，在設計智能電網時，遵守當地法規和標準是主要考慮因素之一。合規性要求涉及安全性，EMC和電網規範。這些法規、標準和規章控制著整個系統的設計、建造、安裝、調試和運行，旨在保護公眾健康、安全和福利。

儲能系統可縮短能源供應時間，以克服許多可再生能源的間歇性問題。 它們還可以在斷電和峰值時提供備用電源，從而允許設計人員將設備縮減至較低的額定值，以應對常規負載而非峰值負載。當將儲能和多種能源整合到電網中時，丹佛斯的智能電源轉換解決方案可改善電網性能並降低資本投資要求。其中設備和系統集成商可以使用丹佛斯功率節系統(PCS)來簡化其電源裝置的設計和建造，以節省時間、成本和精力進行測試和認證。

儲能系統在電網系統具備削峰填谷、頻率調整與快速調節電能，並進行能量轉移或儲存再生能源輸出之電能，提供給電網進行調度、用戶端負載與再生能源發電設施間之實、虛功率調節快速反應特性等多樣化功能，提供再生能源的輸出平滑化、調整電網頻率、備用電源等不同的服務。

丹佛斯解決方案支持廣泛的能源發電技術和儲能解決方案，特色條件為:高範圍的電池電壓等級、開放通訊協定、功率調節系統容量齊全、客製化解決方案、風冷或水冷式大型儲能系統解決方案。

(本文由Danfoss 集團台灣丹佛斯傳動事業部業務經理丁楷鑫提供，陳逸格整理)